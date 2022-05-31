محمد عشوب: «سمير صبري له ابن ثاني من فنانة مصرية شهيرة»

كشف محمد عشوب، المنتج السينمائي، عن أن الفنان الراحل سمير صبري لدية اثنين من الأبناء وليس واحدًا، أحداهما من سيدة إنجليزية، والآخر من فنانة مصرية شهيرة، رفض ذكر اسمها، موضحًا أن سمير صبري جاره، كما أن شركة الراحل كانت مقابلة لشركته، «ده عشرة عمري من 40 سنة لحد الوفاة، شركته قدام شركتي على طول، صداقة وجيرة، وكنت معاه خطوة بخطوة لما دخل الإذاعة، ولما صدر قرار بخروجه من التليفزيون اكتئب وزعل، وسافرنا أنا وهو لندن».

سافر لندن مع سمير صبري لمدة 3 سنوات من أجل مسلسل

وأضاف «عشوب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، على شاشة «etc»، أنه سافر لندن مع سمير صبري لمدة 3 سنوات من أجل عمل مسلسل، وبالفعل تم عمل مسلسلين، أحدهما من إخراج محمد عبد العزيز ولم يُعرض حتى الآن، مؤكدًا أنه أثناء تواجده في لندن كان يرى زوجة الفنان الراحل سمير صبري هي ونجلها، «أنا شوفت مراته وشوفت ابنه بنفسي، وكمان الراحل قال الكلام ده بنفسه مع الإعلاميين محمود سعد وعمرو الليثي».

عشوب: اتفق صبري مع زوجته أنها لا تعلن عن زواجها منه إلا بعد وفاته

وأشار المنتج السينمائي وخبير المكياج، إلى أنه أثناء استضافة الفنان سمير صبري في برنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي، على شاشة «الحياة»، وكذلك في برنامج الإعلامي محمود سعد، «باب الخلق» ذكر أنه متزوج ولديه ابن، «الفيديوهات موجودة بصوته وبعضمه لسانه وبالفيديو، وأنا أعرف إن ليه ابن ثاني، وشوفت هذا الابن، وهو نسخة من سمير صبري، من فنانة مصرية شهيرة محترمة، اتفق معاها أنها لا تعلن عن زواجها منه إلا بعد وفاته، لو مش مصدقين اسألوا عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية الفنان منير مكرم، هو صديق مقرب للفنانة دي وهي حكت له كل حاجة».