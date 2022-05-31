رئيس جمعية مستثمري الغاز: تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار عام 2023

أشاد محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز بما اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي من خطوات لجذب الشركات الأجنبية للبحث والاستكشاف في مصر عن الغاز، علاوة على العلاوات التي قدمها للشركات حتى تنتج الغاز بأسرع وقت ممكن «الحقل اللي كان بينتج في 5 سنين أنتج في 3 سنين وبطاقة عظيمة».

تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

وأوضح سعد الدين خلال مداخلة مع الإعلامية إنجي القاضي في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن كل مصافي البترول في مصر زادت طاقتها وتوسعت إمكانياتها لتوفير البترول ومشتقاته متوقعًا أن يحدث اكتفاء ذاتي من البنزين والسولار عام 2023 إنتاج مصري خالص «مش هنجيب حاجة من برة».

وأشار لتوصيل الغاز الطبيعي لـ8 ملايين وحدة آخر 7 سنوات وهو ما يعادل ما تم خلال 50 عامًا، مؤكدًا أنه سيتم توصيل الغاز لكل البيوت، مشددًا على أن ذلك سيوفر استيراد غاز البوتاجاز، لافتًا إلى أن الدعم المقدم لأسطوانة الغاز كبير جدًا، مؤكدًا أن تكلفة أسطوانة الغاز 228 جنيها ويحصل عليها المواطن بـ75 جنيها.