تراجع أسعار البنزين وسط توقعات بالزيادة عالميا الشهر المقبل

تراجعت العقود الآجلة للبنزين إلى 3.6 دولار للجالون (3.78 لتر) بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3.83 دولار في بداية الأسبوع، متتبعة أسعار النفط المتقلبة، حيث يواصل المتداولون تقييم مخاطر الإمدادات العالمية من المفاوضات الجارية في الاتحاد الأوروبي لحظر النفط الروسي.

تراجع متوقع في الطلب

مقابل توقعات ضبابية للنمو الاقتصادي وسط ارتفاع معدلات التضخم، ظلت توقعات الطلب أيضًا تحت الضغط من التشديد العنيف المتوقع للسياسة النقدية في الولايات المتحدة، والذي أدى أيضًا إلى ارتفاع قيمة الدولار.

وبحسب مزود البيانات الاقتصادية تريدنج إيكونوميكس، أدت عمليات الإغلاق المستمرة في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، إلى تراجع الطلب العالمي على النفط الخام.

توقعات بارتفاع أسعار البنزين

تاريخياً، وصل سعر جالون البنزين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3.89 في مارس 2022، ومن المتوقع أن يتداول البنزين عند 3.94 دولار أمريكي للجالون بنهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين مزود البيانات الاقتصادية بالنظر إلى المستقبل، على أن يتم التداول عند 4.35 دولار أمريكي للجالون في غضون 12 شهرًا.

تراجع أسعار النفط

وفي وقت سابق اليوم، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت نحو 105 دولارات للبرميل، لتواصل بذلك هبوطها بنسبة 5.7% مقارنة بالجلسة السابقة، على خلفية عمليات الإغلاق في الصين أكبر مستورد بسبب فيروس كورونا، ومخاطر الركود المتزايدة، الأمر الذي أثر على توقعات الطلب العالمي، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط نحو 102 دولارًا للبرميل، بنسبة انخفاض 6% عن الجلسة السابقة.

ويؤوي قسم NYMEX في بورصة نيويورك، العقود الآجلة للبنزين الخالي من الرصاص ومخزون مزيج البنزين المعاد صياغته.