خبير: ملء تانك السيارة بالوقود يطيل العمر الافتراضي لـ«طرمبة البنزين»

قال معتز عاطف، خبير السيارات، إن أغلب قائدي السيارات يتناسون وضع الوقود في سياراتهم، لافتا إلى أن السير على الجزء الاحتياطي من الوقود، يؤدى إلى مشكلات عدة، موضحا: «نقص البنزين يتسبب في ارتباك الموتور، وطرمبة البنزين يتم تبريدها بالبنزين الموجود في التانك بنسبة 80%».

الوقود بـ«طرمبة البنزين» يبردها ويطيل عمرها

أضاف «عاطف» خلال استضافته في برنامج «8 الصبح»، الذي تقدمه الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين، المعروض على فضائية «DMC»، أن وجود الوقود في «طرمبة البنزين» يساهم في تبريدها ويطيل عمرها: «نخلي العربية فيها بنزين من نص التنك فيما فوق، أفضل بكثير للطرمبة كعمر افتراضي».

بعض السيارات تقبل تقليل جودة البنزين

أشار الخبير، إلى أن بعض السيارات قد تقبل نزول جودة الوقود من 95 إلى 92، لكن هناك الكثير من أنواع السيارات، لا تقبل ذلك، مما قد يؤدي بدوره إلى مشكلة في الموتور، وتكون التكلفة على صاحب السيارة موتور كامل: «بنشوف كتير على السوشيال ميديا، واحد كاتب إنه دخل محطة بنزين وحط 92 بدل 95، ومشي بالعربية وباظت».

وأوضح أن سرعة استجابة السيارة لقائدها، أبلغ دليل على جودة السيارة، وعدم وجود مشكلات فيها، وبالنسبة للأشخاص الذين يستبدلون جودة البنزين من 92 إلى 80، من الممكن أن يؤثر هذا الإجراء على جودة السحب: «تغيير نوعية الوقود يؤدي إلى ارتباك الموتور، ويتسبب في زيادة استهلاك البنزين، فضلا عن أنه ينقص من عمر الموتور الافتراضي».

وتابع: «غيار زيت السيارة مهم، ولازم نكتب مواعيد غيار الزيت، وفيه ناس بتعمل الصيانة في التوكيل، فبيكونوا مرتاحين من الموضوع ده، ولما بيخرج من الضمان بيجيب زيت من محطة بنزين أرخص من التوكيل، وبيكون مبسوط».