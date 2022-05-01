«المواد البترولية»: هدوء في محطات البنزين قبيل العيد بساعات قليلة

أكد أصحاب محطات البنزين في الغرف التجارية، استعداد محطات توزيع الوقود في مصر لاستقبال عيد الفطر المبارك، منذ أسبوع، إذ ضخت وزارة البترول كميات إضافية من البنزين والسولار بنسب تصل إلى 10%؛ لمواكبة زيادة الاستهلاك خلال أيام عيد الفطر المبارك.

هدوء في محطات البنزين

وأكد عفيفي بدوي، نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية، لـ«الوطن»، أنّ جميع محطات الوقود تشهد هدوءًا كبيرًا على الطلب على المنتجات البترولية قبيل عيد الفطر بساعات قليلة، مشيرا إلى أنّ الوزارة ضخت جميع أنواع المواد البترولية، وفي مقدمتها بنزين 80 الأقل سعرا، والأكثر طلبًا في جميع محطات التوزيع التي تقوم ببيع هذا النوع من الوقود.

وقال إن سعر بنزين 95 أوكتين يباع بسعر 9.75 جنيه، ويباع بنزين 92 بسعر 8.75 جنيه، والبنزين 80 يباع بسعر 7.50 جنيه مع ثبات سعر بيع الكيروسين والسولار 6.75 جنيه.

وأوضح أنّ هناك انتظامًا في ضخ كميات كبيرة من السولار والبنزين بشكل يومي في جميع محطات التوزيع؛ لتفادي حدوث أي أزمات في المواد البترولية خلال أيام العيد.

وأشار إلى أنّ سفر المواطنين إلى بلادهم يقلل الطلب على المحطات في أوقات الإجازات.

إجراءات وزارية لتوفير المواد البترولية

كان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وجّه بضرورة توافر أرصدة وإمدادات المنتجات البترولية من البنزين والغاز الطبيعي، خلال فترة عيد الفطر، وموسم الإجازات لضمان توافر الأرصدة من المنتجات البترولية والغاز بمختلف محطات التموين، وعلى وجه الخصوص وخاصة المحطات الموجودة على الطرق السريعة والتي تشهد زيادة في معدلات السفر.

وشدد على استمرار عمل غرفة الطوارئ المركزية بالوزارة على مدار الساعة وبتنسيق كامل ومباشر مع كل عناصر منظومة العمل؛ لضمان المزيد من سلامة ويسر عمليات نقل وتداول المنتجات، مشدداً على أهمية الالتزام الكامل بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة لأمان عمليات التداول.