حاكم لوغانسك: القوات الروسية تتقدم ببطء نحو وسط مدينة سيفيرودونيتسك

قال حاكم جمهورية لوغانسك الأوكراني، اليوم الثلاثاء، إنّ القوات الروسية تتقدم ببطء نحو وسط مدينة سيفيرودونيتسك شرقي البلاد، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

مقتل صحفي فرنسي في أوكرانيا

وفي وقت سابق، قال حاكم المنطقة سيرهي غايداي، إنّ جهود إجلاء المدنيين في منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا، توقفت بعد إصابة عربة مدرعة بشظايا قذيفة روسية، ما أسفر عن مقتل صحفي فرنسي.

وكتب غايداي، عبر تطبيق Telegram، أنّ الشظية اخترقت درع السيارة، ما أسفر عن مقتل الصحفي الفرنسي المعتمد الذي كان يسافر داخلها، وقدم غايداي صورة من اعتماد الصحفي التي تحدد هويته.

تحقيق سريع وعاجل

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، أنّها طالبت بفتح تحقيق سريع وعاجل، بعد التأكد من نبأ وفاة الصحفي.