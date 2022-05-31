الاتحاد الأوروبي يخفض وارداته من النفط الروسي ..ويوافق على منح 9 مليارات يورو لـ أوكرانيا

قرر «الاتحاد الأوروبي»، خفض وارداته من النفط الروسي بأكثر من الثلثين، وأعلن رئيس «المجلس الأوروبي»، شارل ميشيل، الاتفاق على حظر صادرات النفط الروسي إلى «الاتحاد الأوروبي»، مشيرا إلى أن الاتفاق يغطي على الفور أكثر من ثلثي واردات النفط من روسيا.

وفي وقت سابق، قال دبلوماسي، إن «الاتحاد الأوروبي»، وافق على حظر 90% من واردات النفط الروسي بحلول نهاية 2022.

وتابع ميشيل، أن «الاتحاد الأوروبي»، وافق على منح 9 مليارات يورو لـ أوكرانيا لتلبية احتياجاتها الفورية من السيولة المالية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفرض «الاتحاد الأوروبي»، عقوبات على روسيا، شملت حظر 3 محطات بث مملوكة للحكومة الروسية، كما تضمنت العقوبات الأوروبية فصل بنك «سبيربنك» الروسي عن نظام «سويفت» المالي العالمي

«واشنطن» تجدد دعمها لانضمام السويد وفنلندا إلى حلف «الناتو»

من جانبه، جدد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، لـ «أنقرة» دعم الولايات المتحدة لانضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وطلب من كبير مستشاري الرئيس التركي للسياسة الخارجية إبراهيم كالين، منع التصعيد في سوريا وشرق المتوسط.

«أوسيتيا الجنوبية» تتراجع عن مشروع تنظيم استفتاء للانضمام إلى روسيا

بدورها، أعلنت «أوسيتيا الجنوبية»، تراجعها عن مشروع تنظيم استفتاء للانضمام إلى روسيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأمس الاثنين، التقى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى، بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي يزور البلاد حالياً.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، آخر مستجدات الأوضاع والتحديات الإقليمية والدولية، خصوصا الوضع في أوكرانيا، كما بحثا العلاقات الثنائية بين البحرين وروسيا وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات.

وأكد بن عيسى، على أهمية حل الصراع في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.