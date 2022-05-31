أوكرانيا تعلن مقتل نحو 50 جنديًا روسيًا في شرقي البلاد.. وروما: نواجه خطر غذائي حقيقي

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، مقتل نحو 50 جنديًا روسيًا في شرقي البلاد، أمس الاثنين، كما دمر الجيش الأوكراني، دبابة روسية وعربة قتال مشاة ونظام مدفعي ذاتي الدفع و3 قذائف هاون وطائرة بدون طيار، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وفي وقت سابق، قال أليكسي أريستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، إن بلاده سترتب هستيريا استعراضية لـ «واشنطن» إذا لم تزودها الإدارة الأمريكية براجمات صواريخ، مضيفا ردا على تصريحات الرئيس الامريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة لا تخطط لتزويد المنظومات بصواريخ بعيدة المدى، إن 70 كيلومترا تكفي أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة «المفوضية الأوروبية»، أورسولا فون دير لاين، موافقة قادة «الاتحاد الأوروبي»، مبدئيا على حزمة عقوبات جديدة ضد «موسكو».

وفي وقت سابق،عقد القادة الأوروبيون، قمة في العاصمة البلجيكية «بروكسل»، وتوصل القادة خلالها إلى اتفاق يستهدف فصل بنك «سيبربنك» الروسي عن نظام «سويفت»، كما فرض «الاتحاد الأوروبي»، عقوبات على أشخاص روس.

ألمانيا وبولندا تقدمان تعهدا بالاستغناء عن معظم النفط الروسي

كما ستؤثر القيود الأوروبية الجديدة على إمدادات النفط الروسي عن طريق البحر، فيما لم تشمل حزمة العقوبات، النفط الذي يمر عبر خط الأنابيب البري. وقال مصدر رئاسي فرنسي، إن ألمانيا وبولندا قدمتا تعهدا بالاستغناء عن معظم النفط الروسي، مشيرا إلى اتفاق بين الأوروبيين على الاستغناء عن معظم نفط موسكو قبل نهاية العام الجاري2022، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، لشبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، إن التسوية النهائية لـ أزمة أوكرانيا عبر المفاوضات ستكون خيارا منطقيا في الوضع الحالي.

«روما»: خطر وقوع كارثة غذائية حقيقي

وفي قمة «الاتحاد الأوروبي»، في «بروكسل»، قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، إن خطر وقوع كارثة غذائية حقيقي إذا لم يتم إيجاد حل، مشيرا إلى أن إجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضروري لحل مشكلة الأمن الغذائي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «أنسا» الإيطالية للأنباء.

وزير ألماني: العقوبات ضد روسيا فعالة

وفي سياق متصل، شكك نائب مستشار ألمانيا، وزير الاقتصاد روبرت هابيك، في فاعلية الحظر الذي فرضته «واشنطن» على استيراد النفط من روسيا، مشيرا في تصريح لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إلى أن الحظر ضروري من الناحية الأخلاقية، ولكنه أدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق العالمية، وبالتالي تكسب روسيا أموالا أكثر مع حجم أقل من المبيعات.

وأضاف الوزير الألماني، أن العقوبات ضد روسيا فعالة، لكن ذلك يتطلب مزيدا من الوقت، فيما أوضح وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرج، أن الاتصالات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، مستمرة.

وأشار شالنبرج، في تصريح لقناة «بولس 24» النمساوية، إلى احتمال عقد لقاء بينهما في إطار مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني.

من جانبه، طالب حزب «حماية البيئة» السويدي، استدعاء وزيرة خارجية البلاد، آن ليندي، إلى البرلمان لترفع تقريرا عن أعمال حكومتها على خلفية مطالب «أنقرة» بشأن عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وفي تصريح لصحيفة «داجنس نيوهيتر» السويدية، أشارت المتحدثة باسم الحزب ماريا فيرم، إلى مخاوف لدى حزبها أن الحكومة سترضخ لضغوط تركيا.

بدوره، وصف رئيس اتحاد الحبوب الروسي، أركادي زلوشفسكي، قضية المجاعة القادمة هي بـ الهستيريا تسببت بنمو الطلب العالمي بشكل غير معقول على الغذاء، مشيرا إلى أنه في الواقع لا توجد تهديدات بنقصها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح زلوشفسكي، أن الهستيريا ترمي في الحقيقة لزيادة الأسعار، وأضاف المسؤول الروسي، أنه هذه ليست أفضل لعبة وستنتهي بشكل سيء للغاية في النهاية، مشيرا إلى أن لعبة رفع الأسعار تؤدي فقط إلى تهديدات حقيقية للأمن الغذائي.

من جانبها، افترضت صحيفة «التايمز» البريطانية أن فوج «آزوف» النازي الأوكرانية قد تخلى عن استخدام شعار وحدات قوات الأمن الخاصة في ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية، مشيرة في مقال، إلى أنها استنتجت الأمر بناء على تفاصيل حفل الإعلان عن تشكيل وحدة قوات العمليات الخاصة في «آزوف»، والذي جرى، أمس الأول الأحد في «خاركوف» شمال شرقي البلاد.

وعلق رئيس أوسيتيا الجنوبية، آلان جاجلويف، قرار سلفه أناتولي بيبيلوف بشأن إجراء استفتاء شعبي حول الوحدة مع روسيا إلى حين إتمام المشاورات مع موسكو حول مجمل القضايا المتعلقة بالتكامل اللاحق بين الجانبين.

وحدد جاجلويف تشكيلة الوفد الذي من المقرر أن يجري المشاورات مع روسيا، وضم رئيس البرلمان آلان تادتاييف ورئيسة المحكمة العليا أوليسيا كوتشييفا ورئيسة لجنة الانتخابات المركزية إميليا جاجييفا والقائم بأعمال وزير الخارجية دميتري ميدوييف، إضافة إلى الرئيس نفسه ومستشاره قسطنطين كوتشييف.

رئيسة مولدوفا: ما يزال من السابق لأوانه الحديث عن الانسحاب من رابطة الدول المستقلة

بدورها، قالت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، إنه لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن انسحاب البلاد من رابطة الدول المستقلة، مقرها عاصمة بيلاروسيا «مينسك» ومكونة من 12 جمهورية سوفيتية سابقة: «روسيا-بيلاروسيا-أوكرانيا-جورجيا-أرمينيا وأذربيجان-مولدوفا-تركمانستان-أوزبكستان-كازاخستان-طاجكستان-قرجيزستان».

وتمكن حوالي 77% من رواد الأعمال الروس، بالفعل من التكيف مع ظروف العمل في ظل العقوبات أو يأملون في ذلك، وفقا لـ دراسة أجريت في الفترة من 17 إلى 21 مايو الجاري بين مديري وأصحاب 6000 شركة من جميع المناطق الروسية البالغ عددها 85 منطقة، فيما أظهرت المراقبة أن 86.8% من رواد الأعمال الذين شملهم الاستطلاع قد تأثروا بالعقوبات.

من جانبه، قال زعيم الحوثيين في اليمن، عبدالملك الحوثي، إن العالم مقبل على أزمات غذائية بفعل مؤامرات أمريكية إسرائيلية وغربية يجري إعدادها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.