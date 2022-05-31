طقس اليوم في مطروح.. شمس ساطعة وأجواء ربيعية وقاري جاف على سيوة

يشهد طقس مطروح أجواء ربيعية جميلة على مختلف الأنحاء بنطاق المحافظة من مدينة الحمام شرقًا ومرورًا بمناطق العلمين، وسيدي عبدالرحمن والعلمين الجديدة والضبعة وفوكة ومدينة رأس الحكمة، وسيدي حنيش، ومرسى مطروح، والنجيلة، وسيدي براني، وحتى مدينة السلوم غربًا، إذ يظهر سطوع الشمس على مدار اليوم مع ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، ورياح خفيفة.

درجات الحرارة في مطروح

وتحسن طقس اليوم في مطروح عن الأسبوع الماضي بعد انخفاض درجات الحرارة، عقب الموجة الحارة التى انتهت منذ ساعات، لتسجل درجة الحرارة العظمى اليوم الثلاثاء 26، درجة، والصغرى 19 درجة، وتسجل نسبة الرطوبة 65%، بينما تنخفض سرعة الرياح لتسجل 13 كم/ في الساعة، وتوقعات سقوط الأمطار صفر.

طقس سيوة

ويختلف طقس سيوة المدينة الواقعة جنوب مرسي مطروح بمسافة 320 كيلومترًا في عمق الصحراء الغربية، وتشهد الارتفاع في درجات الحرارة والتي تسجل العظمى بها 37 درجة، وتقل بها نسبة الرطوبة لتسجل 50%، وسرعة الرياح 11 كم/ في الساعة، حيث تشهد طقس قاري جاف شديد الحرارة نهارًا دافيء ليلًا.

ارتفاع درجات الحرارة الأيام المقبلة

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في مطروح خلال الأيام المقبلة بعض الدرجات على مختلف المدن الساحلية، وينتعش خلالها الصيد في البحر على سواحل المتوسط، مع استقرار حالة البحر، والسماح بتصاريح الصيد لجميع المراكب من موانيء مرسى مطروح والسلوم الثلاثة، وانتعاش حركة الصيد خلال الأسبوع الجاري، بجانب إقبال الهواة على الصيد بالبوص والماكينات على الشواطئ وسط وأطراف المدينة في ظل استقرار حالة الطقس.