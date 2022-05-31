«يونيسف»: استشهاد 13 طفلا فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال خلال 6 أشهر

كشفت منظمة اليونيسف، عن أنّ هناك 13 طفلا فلسطينيا استشهدوا في الضفة الغربية منذ يناير 2022، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقالت أديل خضر، المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنّ طفلا فلسطينيا يبلغ من العمر 14 عاما استشهد في بيت لحم، وهو الطفل الثالث الذي يستشهد خلال الأسبوع، بحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

استشهاد 13 طفلا فلسطينيا

وأضافت خضر، أنّ 13 طفلا فلسطينيا استشهدوا في الضفة الغربية منذ بداية العام الحالي، نتيجة مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أنّ هذا العدد يمثل نحو ضعف العدد مقارنة بالعام الماضي.

ودعت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى حماية الطفل، وتمتعه بجميع حقوقه من قبل جميع الأطراف، مضيفة: «لا يجب أن يتعرض الأطفال للعنف، ويجب أن يمارسوا حقوقهم بشكل طبيعي»، داعية جميع الأطراف إلى عدم استهداف الأطفال.

وأعلنت المديرة الإقليمية، أنّ وفدا من مبادرة إيكو الشرق الأوسط، والتي تعد الذراع الإنساني التابع لمفوضية الاتحاج الأوروبي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، أجرى زيارة إلى المدارس التي جرى إصلاحها مؤخرا في قطاع غزة.

وأوضحت خضر، أنّه بفضل الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي، فإنّ منظمة اليونيسف في فلسطين تواصل مساعدة الأطفال أولا بأول، كما تعمل على تلبية احتياجاتهم الضرورية والإنسانية وكذلك التعيلمية.

اقتحام المسجد الأقصى

وشهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة الأيام الماضية، حالة من الغضب بعد اقتحام مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى، رافعين علم الاحتلال الإسرائيلي، ما تسبب في نشوب مواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين، وسقوط جرحى ومصابين في صفوف الفلسطينيين، بينهم طفلا أُصيب برصاصة مطاطية في عينه، ونقل إلى المستشفى، فضلا عن وجود حالات اختناق نتيجة قنابل الغاز المسيلة للدموع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ومنعت قوات الاحتلال المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى، وأغلقت الأبواب على المصلين داخل المسجد، في الوقت الذي سمحت فيه للمستوطنين الإسرائيليين بالدخول وتأدية طقوس تلمودية داخل باحات المسجد الأقصى.