الإمارات تدين اقتحام المسجد الأقصى وتطالب إسرائيل بضبط النفس

أدانت وزارة الخارجية الإماراتية اقتحام مستوطنين متطرفين لباحة المسجد الأقصى المبارك، التي وقعت أمس، داعية السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد وإنهاء حالة التوتر والاحتقان، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل منذ قليل.

ضبط النفس

وأكّدت وزارة الخارجية الإماراتية، أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وكذلك أهمية دعم كل الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين.

وشددت الخارجية الإماراتية على موقفها الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه.

اقتحام المسجد الأقصى

واقتحم المئات من المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى صباح أمس، في حماية قوات الاحتلال الإسرائيلية، ورفعوا علم الاحتلال الإسرائيلي داخل باحات المسجد الأقصى، وهي المرة الثانية التي يقوم بها المستوطنين الإسرائيين منذ احتلال الشطر الشرقي لمدينة القدس عام1967 أي منذ أكثر من 55 عاماً.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى، مع عمليات تخربية داخل المسجد، كما أغلقت المسجد أمام المصليين، الأمر الذي ردّ عليه الفلسيطنيين بالصلاة أمام الأبواب المغلقة مرددين هتافات «الله أكبر».

ونشبت عدة مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وعدد من الفلسطينيين، أطلقت على إثرها قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، الأمر الذي نتج عنه إصابة طفل يبلغ من العمر 12 عاماً برصاصة مطاطية في عينه بالإضافة إلى سقوط عشرات الفلسطينيين بعد اختناقهم بدخان القنابل المسيل للدموع، إلى جانب اعتقال 10 شبان.

وتجددت الاشتباكات أكثر من مرة في عدة مدن فلسطينية، احتجاجاً على قيام مئات المستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى ورفع علم الاحتلال داخله، كما قام رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، بتقدم مسيرة اقتحام للمسجد الأقصى وسط حماية أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.