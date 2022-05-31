تنسيق القبول في الثانوية العامة 2022 لطلاب الإعدادية .. تعرف على التفاصيل

تنسيق القبول في الثانوية العامة 2022، من أكثر كلمات بحثا على مؤشر البحث «جوجل»، من قِبل أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية الراغبين في الالتحاق بالثانوية العامة، العام الدراسي المقبل، وخاصة بعد ظهور النتيجة في عدد من المحافظات.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة الفصل الدراسى الثاني «الدور الأول»، للعام الدراسي 2021/ 2022 بنسبة نجاح 82.6%، وأن عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 183881 طالب وطالبة على مستوى جميع إدارات الجيزة التعليمية.

تنسيق القبول في الثانوية العامة 2022.. تحليل النتيجة وتقسيم الشرائح

وللحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، قالت مديرية التعليم بالجيزة، يستطيع الطالب الدخول علي الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة عبر الموقع الالكتروني، وإدخال رقم الجلوس، لتظهر بعدها النتيجة.

وقال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه يتم تحليل نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 وفقاً لدرجات الطلاب وتقسيمها لشرائح لوضع المؤشرات الخاصة بالتنسيق، بالإضافة إلي حصر الفراغات الموجودة بالمدارس الثانوية.

تنسيق القبول في الثانوية العامة 2022.. الانتهاء من المجمع التكراري الأسبوع المقبل

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بعد الانتهاء من المجمع التكراري للطلاب، سيتم تحديد تنسيق القبول بالثانوية العامة، أنه سيتم الانتهاء من المجمع التكراري خلال الأسبوع المقبل، واعتماده رسمياً من قبل المحافظ.

وفي سياق أخر، يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الثلاثاء الامتحانات البديلة للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحانات الالكترونية، في مواد اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ والأحياء، ورقياً في لجان مؤمنة ومرقبة بالمدارس.

كما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم الامتحانات في مواد اللغة الأجنبية الأولي والفيزياء والتاريخ والأحياء والفلسفة والمنطق، وسط اجراءات احترازية ووقائية مشددة لوقاية الطلاب من فيروس كورونا.