ضوابط القبول بمرحلة رياض الأطفال لطلاب الدمج.. المتقدم مستثنى من التنسيق

أصدرت المديريات التعليمية، خطابا هاما للإدارات التعليمية بشأن ضوابط القبول بمرحلة رياض الأطفال لطلاب الدمج، والتي يبدأ التسجيل للتقديم والالتحاق برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بداية من 1 يونيو إلى 30 يونيو 2022، على بوابة مركز المعلومات بوزارة التربية والتعليم.

توقيع ولي الأمر على إقرار

وقالت المديريات التعليمية في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، إنه يجرى تشكيل لجان لإجراء المقابلة مع الأطفال المتقدمين للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي القادم 2022/2023 وفقا لشروط التنسيق.

وأشارت المديريات التعليمية، إلى أنه في حالة وجود أطفال تستحق الدمج يقوم مدير المدرسة بإخطار ولي الأمر، وتحويل الطفل للتأمين الصحي المختص، ولا يعتبر الطفل مقبولا بالروضة كحالة دمج إلا بعد وصول تقرير القومسيون الطبي الذي يفيد بقبول الطفل، ويجرى توقيع ولي الأمر على إقرار بالموافقة على إلحاق الطفل كحالة دمج بالروضة.

عدد الأطفال في الفصل الواحد

وأضافت المديريات التعليمية في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، أنه لا يجوز أن تزيد نسبة الأطفال التي تستحق الدمج على 10% من إجمالي العدد الكلي، أي فيما لا يزيد على 4 أطفال في الفصل الواحد طبقاً للقرار الوزاري رقم 252 لسنة 2017، والقرار الوزاري رقم 3 لسنة 2019.

استثناء الطفل المدمج المتقدم من التنسيق

وأكدت المديريات التعليمية في خطابها المرسل، على مراعاة استفادة الطفل المدمج المتقدم للروضة في المواعيد الرسمية بنسبة المدمجين حتي لو كان أصغر سنا من الأطفال المتقدمين بنفس الروضة، أي يستثنى الطفل المدمج المتقدم من التنسيق، لطالما أكمل 4 سنوات، إلا أن يدمج بناء على رغبة ولي الأمر دون إرغامه.