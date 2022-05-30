«التعليم» تعلن مواعيد تدريب المعلمين على المنصة الإلكترونية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما للمديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بشأن مواعيد تدريب المعلمين على المنصة الإلكترونية المهنية للمعلمين.

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطابها المرسل، إنه في إطار استكمال تدريبات المعلمين على المنصة الإلكترونية، سيتم تدريب معلمي الصفين الأول والثاني الابتدائي لمدة أسبوع، وفقا للجدول التنظيمي للتدريب.

مواعيد التدريبات لمعلمي الصفين الأول والثاني الابتدائي

حددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد التدريبات لمعلمي الصفين الأول والثاني الابتدائي على المنصة الإلكترونية المهنية للمعلمين، وهي كالتالي:

- تدريب معلمي الصف الأول الابتدائي في مادة متعدد التخصصات، من الساعة السابعة إلى الثامنة مساء.

- تدريب معلمي الصف الثاني الابتدائي في مادة لغة إنجليزية من الساعة الثامنة إلى التاسعة مساء.

- تدريب معلمي الصف الثاني الابتدائي في مادة رياضيات من الساعة التاسعة إلى العاشرة مساء.

طباعة كشوف المعلمين المستهدفين للتدريبات الإلكترونية

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطابها المرسل، على كل الإدارات التعليمية التابعة للمديريات التعليمية، بسرعة طباعة كشوف المعلمين المستهدفين للتدريبات الإلكترونية على المنصة، وإجراء عمليات المتابعة الميدانية للمدارس.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم، على المعلمين المستهدفين من الحصول على كل التدريبات المعلنة على المنصة، والحصول على الشهادات التي تفيد بذلك، من خلال المنصة.