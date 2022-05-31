بدء التسجيل الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال أول يونيو في مطروح

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن الوزارة أعلنت بدء التسجيل الإلكتروني للتقدم للصف الأول بالمرحلة الابتدائية بالمدارس «الرسمية»، ومرحلة رياض الأطفال بالمدارس «الرسمي والرسمي لغات»، خلال الفترة من 1 إلى 30 يونيو 2022، وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص عبر بوابة مركز المعلومات بالوزارة، موضحًا أن الوزارة حددت سن التقدم للصف الأول الابتدائي بألا يقل عن 6 سنوات، ولا يزيد عن 9 سنوات على ألا يقل سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال عن 4 سنوات، وأن تنسيق الطلاب سيتم عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة، طبقًا للكثافة بها وظروفها وفقًا للقرار الوزاري رقم 154 بتاريخ 6/7/1989 بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

القبول عبر منصة إلكترونية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم في مطروح، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة أوضحت أنه يمكن لأولياء الأمور متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس الموقع الإلكتروني بالمنصة الإلكترونية الموحدة، مضيفًا أنه عقب الإعلان يمكن لولي الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول، ومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة «القبول النهائي»، بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

مساعدة أولياء الأمور بالتسجيل الإلكتروني

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح مديري الإدارات التعليمية بمساعدة أولياء الأمور في حال عدم قدرتهم على التسجيل الإلكتروني بأنفسهم خلال فترة التقدم الإلكتروني، وذلك تحت إشراف مسؤولي وحدات المعلومات بالمدارس للقيام بتسجيل رغبة الطلاب في الالتحاق إلكترونيًا من خلال التطبيق الإلكتروني مع وجوب الإطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم، وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وفي حالة الولاية التعليمية يتم الإطلاع على الحكم القضائي، ويمكن للمدارس متابعة أعداد المتقدمين إليها وبياناتهم خلال فترة التقدم.

ولفت وكيل الوزارة إلى أنه بالنسبة للطلاب الوافدين يقوم ولي الأمر بتقديم أوراق الالتحاق إلى الإدارة التعليمية، حيث تقوم جهة الاختصاص بمراجعة المستندات ويتم إخطار المدارس ببيانات الطلاب الوافدين الذين جرى قبولهم، ويلزم على مديري المدارس تسجيل بياناتهم إلكترونيًا على قاعدة البيانات المركزية.

وذكر أنه أعطى توجيهاته لمديري الإدارات التعليمية بالالتزام الكامل بالقواعد الوزارية الخاصة بالتقدم الإلكتروني ومتابعة ذلك أولًا بأول.