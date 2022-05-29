رابط تقديم رياض الأطفال 2022 في جميع المدارس للعام الدراسي الجديد

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنَّ رابط تقديم رياض الأطفال 2022، سيكون متاحًا بدءا من 1 يونيو وحتى 30 من الشهر نفسه، إذ سيتمّ التقديم إلكترونيًا عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، مطالبة أولياء الأمور بضرورة متابعة موقف القبول أو الرفض لأبنائهم من رابط التقديم نفسه.

تقديم رياض الأطفال في المدارس خلال ساعات

وقالت وزارة التربية والتعليم، في خطاب للمديريات التعليمية في محافظات الجمهورية، إنَّ رابط تقديم رياض الأطفال 2022، للتقديم في جميع المدارس متاح على بوابة مركز المعلومات على موقعه الإلكتروني الرسمي، لافتة إلى أنَّ أعمال التقديم ستبدأ خلال ساعات وتحديدا يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 يونيو، مشددة على أولياء الأمور بضرورة اتباع كل الخطوات بدقة وعدم مخالفة التعليمات الخاصة بالتقديم سواء من حيث السن أو موعد التقديم.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنَّ رابط تقديم رياض الأطفال 2022، تمّ الإعلان عنه في خطاب رسمي موجه لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الرسمية والرسمية لغات والعربي والخاصة، مؤكّدة أنَّ الوزارة سوف تبدأ الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022.

شروط تقديم رياض الأطفال 2022 للعام الدراسي الجديد

1- ألا يقل سن الطفل عن 6 سنوات ولا يزيد على 9 سنوات.

2- أما بالنسبة للتقدم رياض الأطفال فلا يقل عن 4 سنوات.

3- يتمّ تنسيق الطلاب عن طريق المديرية بكل محافظة.

4- يتمّ التنسيق وفق الكثافة.

5- يمكن لولي الأمر متابعة تنسيق الطلاب عن طريق المديرية التعليمية.

6- عقب إعلان نتيجة القبول يمكن لولي الأمر التوجه للمدرسة لتسليم ملف القبول.

كيفية تقديم رياض الأطفال 2022

1- الدخول إلى رابط التقديم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022-2023.

2- كتابة البيانات كاملة الخاصة بالطفل.

وبالتزامن مع إعلان رابط تقديم رياض الأطفال 2022، شددت وزارة التربية والتعليم على المديريات التعليمية بضرورة متابعة أعمال التنسيق أولًا بأول وأعمال البت فيها، وإرسال نتيجة القبول للطلاب فور الانتهاء منها.