وزير الرياضة يشهد فعاليات حفل ختام مهرجان إبداع بحضور نجوم الفن والغناء

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات حفل اختتام مهرجان إبداع، النسخة العاشرة، وإعلان الفائزين بالجوائز لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات، الذي يُقام حاليا على مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، وبحضور اللواء إسماعيل الفار، المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، ونجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، وإيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب.

سميحة أيوب وبخيت وفردوس بين الحضور

كما حرص على حضور احتفالية مهرجان إبداع 10، عدد كبير من المشاهير والفنانين ونجوم المجتمع، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات، بالإضافة إلى قيادات وزارة الشباب والرياضة، ومن بينهم الفنانون سميحة أيوب، وفردوس عبد الحميد ومحمود الحديني، والشاعر جمال بخيت، وهاني مهني، وأبو العلا السلاموني، ولقاء سويدان، كما شهد افتتاح الحفل عروضا فنية مسرحية وغنائية، وعروض الفني الشعبي، والتنورة والسمسمية، حيث شدت الفنانة مروة ناجي، وصاحبتها فرقة الموسيقى العربية، بأغنية حكايتي مع الزمان، التي تفاعل معها الحضور الكبير من طلاب وطالبات الجامعات.

سميحة أيوب: اكتشاف المواهب الإبداعية للتصدي لمهرجانات الأغاني الهابطة

من جانبه، أكدت الفنانة سميحة أيوب في تصريحات لـ«الوطن»، أن مهرجان إبداع أحد المنافد المهمة لاكتشاف المواهب الإبداعية التي سيكون لها شأن كبير في الوسط الفني، لا سيما في فنون المسرح الغنائي والغناء الفردي والجماعي، لافتة إلى أن عالم الفن في مصر يحتاج إلى هذه المواهب للتصدي لظاهرة الفن الهابط وأغاني المهرجانات المقززة، التي لا تعبر بأي حال من الأحوال عن عراقة ورقي الفن المصري، على مدار تاريخه بكل ألوانه.

ووجهت الفنانة سميحة أيوب، الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي قدم كل الدعم لنجاح هذا المهرجان، واكتشاف المواهب الإبداعية، في كل الجامعات والمعاهد التعليمية ومعاقل التعليم الجامعي.

وأوضحت أيوب أن مصر بلد ولادة للمواهب وكانت وما زالت قبلة الفن الراقي والعريق.

وقالت الدكتورة نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، إن مهرجان إبداع الموسم العاشر للجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة للعام الدراسي 2021- 2022، مثل فرصة حقيقية لشباب الجامعات المصرية، للتنافس في 21 مجالاً مختلفاً بهدف الكشف عن المواهب الشابة وتسليط الضوء على إبداعاتهم في مجالات التنافس أمام نخبة من الفنانين والمفكرين والأدباء والمثقفين والشعراء والمتخصصين في مجالات التسابق.

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن» أن مهرجان إبداع الموسم العاشر 2021-2022 قد استمرت مسابقاته منذ أكتوبر الماضي حتى أبريل 2022 بمشاركة 50 ألف طالب وطالبة من 130 جامعة ومعهدا عاليا وأكاديمية حكومية وخاصة، بجوائز قيمتها 5 ملايين جنيه.