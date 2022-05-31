إيساف بصحبة عاملات النظافة: بيفكروني بأيام المدرسة الحلوة (صورة)

نشر الفنان إيساف، صورة تجمعه بعدد من السيدات المشرفات اللاتي يعملن في مجال النظافة بأحد الأماكن، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، معبرًا عن امتنانه للعاملات في هذا المجال.

صورة تذكره بأيام الدراسة: شرف

وكتب إيساف تعليقًا على الصورة التي نشرها عبر حسابه على موقع انستجرام، قائلًا: «الصورة دي شرف ليا وبتفكرني بأيام المدرسة الحلوة ومن أطيب الحاجات اللي كنا بنشوفها وبحبها في المدرسة هي الدادات اللي كانوا بيساعدوا كل المدرسة طلبة وأطفال ومدرسين في كل حاجة و طول عمرهم رمز الحنية والطيبة».

إيساف يطرح دويتو مع آية خفاجة

ومع بداية شهر مايو الجاري، طرح إيساف فيديو كليب لأحدث أغانيه، التي تحمل اسم إحساس الروح، مع المطربة آية خفاجة، كلمات الشاعر أحمد عرفان، ألحان محمد أنيس، توزيع أحمد أمين، إخراج مارك سمير، توزيع شركة ديجيتال ساوند.

ووصف إيساف أغنية إحساس الروح، بأنها بمثابة عودة للرومانسية من جديد، ودويتو غنائي مع الصوت الجميل آية خفاجة.