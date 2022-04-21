10 معلومات عن مركز الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج

مركز الهجرة للحوار «ميدسي».. واحدا من الخدمات والوسائل التي أتاحتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للتواصل مع الشباب المصريين الدارسين بالخارج، ويكون على صلة دائمة مع وطنهم الأم، وكل ما هو جديد داخل الدولة.

كما يتيح مركز الحوار، قدرة التواصل بين الشباب المصريين الدارسين بالخارج، مع بعضهم البعض، داخل الدول المضيفة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، 10 معلومات عن مركز الهجرة للحوار «ميدسي»، وفقا لما صدر عن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فى بيان سابق لها.

10 معلومات عن مركز الهجرة للحوار «ميدسي»

1- يعد مركز الهجرة للحوار «ميدسي»، هو الأول من نوعه في مصر، لشباب المصريين الدارسين بالخارج.

2- يهدف مركز الهجرة للحوار «ميدسي»، ضمان استدامة التواصل مع الطلاب المصريين بالخارج.

3- كما يعد مركز الهجرة للحوار «ميدسي»، بمثابة حلقة وصل، بين الشباب المصريين الدارسين بالخارج، بوطنهم الأم.

4- يضم مركز الهجرة للحوار «ميدسي»، أكثر من 1300 عضو من شباب الدارسين في مختلف الدول المضيفة على مستوى الجمهورية.

5- وفر مركز الحوار «ميدسي»، أكثر من 71 فرصة تدريب لشباب المصريين الدارسين بالخارج.

6- وفر مركز الحوار «ميدسي» 60 فرصة تدريب للشباب المصريين الدارسين بالخارج.

7- يضم مركز الحوار «ميدسي»، 19 ممثلا لمركز وزارة الهجرة، داخل 19 دولة ليمثلوا مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج.

توفير برنامج تدريب في مختلف الوزارات

8- توفير برنامج تدريب في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، للشباب المصريين الدارسين بالخارج.

9- نظمت وزارة الهجرة، ضمن مركز الهجرة للحوار، لقاءات للطلاب المصريين في الخارج، لتقديم وتعريف المركز، للمجتمع المصري بالدولة المضيفة المتواجد بها.

10- نظم مركز الهجرة للحوار «ميدسي»، لشباب المصريين الدارسين بالخارج «ميدسي MEDCE»، فاعليات افتراضية عبر تطبيقي زووم وكلوب هاوس، من ضمنهم لقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة وممثلي المؤسسات الحكومية.