يبحث المتقدمون للحصول على الدعم النقدي أو المستفيدون منه، عن رابط الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022، حيث أوضحت وزارة التضامن في تقرير لها على موقعها الرسمي، أن عدد مستفيدي دعم «تكافل»، وصل إلى 2 مليون و236 ألفًا و88 أسرة، حتى منتصف شهر مايو الجاري 2022، فيما وصل عدد مستفيدي «كرامة»، حتى منتصف شهر مايو الجاري 2022 نحو مليون و457 ألفًا و699 شخصًا.

خطوات الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022، لافتة إلى أن هناك العديد من الخطوات للاستعلام تتمثل فيما يلي:

- يقوم المستعلم عن تكافل وكرامة بالدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي بالضغط هنا .

- يضغط المستعلم على «استعلام».

- يقوم المستفيد من الدعم أو المستعلم بكتابة الرقم القومي في الجزء المخصص لذلك.

- يضغط المواطن على كلمة «استعلام».

تظهر النتيجة للمستعلم على الفور، ويمكنه من خلال الاستعلام التعرف على البيانات التالية:

- المحافظة والإدارة الاجتماعية التابع لها الشخص المستعلم وكذلك الوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- يظهر اسم المواطن ورقم بطاقة الدعم سواء دعم تكافل أو دعم كرامة وذلك للمستعلم.

- يتم كتابة نوع البطاقة للمواطن سواء كانت «تكافل أو كرامة».

- يظهر للمستعلم حالة بطاقة الدعم النقدي «تجميد، سار، إيقاف».

كيفية تقديم شكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

- يمكن للمواطن من خلال رابط الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022، تقديم شكوى أيضا من خلال تنفيذ الخطوات الآتية:

- يدخل الشخص المتضرر على الموقع وتقديم شكواه بالرقم القومي، ثم الضغط على «تسجيل شكوى».

- يضغط على البيانات المطلوب استكمالها لمتابعة الشكوى.

- يتم اختيار المحافظة، وكذلك الإدارة الاجتماعية وقسم الشرطة التابع له.

- يظهر للمستعلم على الموقع بشكل تلقائي في حالة إذا كان المتقدم بالشكوى من الأسر المستفيدة بالبرنامج.

- يتم تحديد نوع الشكوى، ثم كتابة عنوان الإقامة بشكل تفصيلي.