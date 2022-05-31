تأجيل محاكمة طبيب متهم بقتل ابن طليقته بسوهاج لإيداعه بمستشفى الأمراض العقلية

أجلت محكمة جنايات سوهاج، الدائرة العاشرة، اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات قضية محاكمة طبيب بشري، متهم بقتل ابن طليقته بمحافظة سوهاج، لإيداعه بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية، لمعرفة حقيقة حالته النفسية والعقلية.

إخطار مدير الأمن بالحادث

بدأت أحداث وتفاصيل الواقعة في بداية العام الجاري، عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بناحية زاوية أبوالفضل بمنطقة الشهيد بمركز ومدينة سوهاج، باعتداء طبيب مخ وأعصاب وإخصائي نفسي على طليقته، التي تعمل أخصائية تحاليل طبية، وابنيها بمقر عملها بأحد المعامل الطبية، بدائرة القسم، وكذلك أحد العاملين بالمعمل «كيميائي»، ما ترتبت عليه إصابة الطبيبة والكيميائي وابنها الأصغر بطعنات، بينما لفظ ابنها الأكبر أنفاسه الأخيرة عقب تسديد عدة طعنات له من الطبيب زوج والدته.

تحقيقات النيابة العامة تكشف التفاصيل

وبالفحص تبين أن الطبيب «علي. م. ا»، طبيب مخ وأعصاب، 36 عامًا، ومقيم في محافظة سوهاج، تعدى على طليقته وطفليها وزميلها بالعمل بمعمل تحاليل طبية تملكه زوجته وأشخاص آخرون، وذلك بواسطة سكين، ولفظ أحد طفليها أنفاسه الأخيرة على يديه، بينما أصيبت زوجته والطفل الآخر بطعنات.

وحرر بذلك المحضر اللازم بالنيابة العامة، بذلك وتم إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج التي أصدرت قرارها المتقدم.