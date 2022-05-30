ودائع بنك saib تتراجع بنهاية مارس 2022.. وارتفاع صافي الربح

تراجعت ودائع بنك الشركة المصرفية العربية الدولية saib، مسجلةً 3.516.749 ألف دولار في 31 مارس الماضي، من 3.960.749 ألف دولار في 31 ديسمبر الماضي، كما تراجع إجمالي القروض للعملاء إلى 2.069.148 ألف دولار من 2.181.050 ألف دولار نهاية العام الماضي.

وكشف ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي، والمُرسل إلى البورصة المصرية في بيان إفصاح، أن الاحتياطيات تراجعت إلى 106.482 ألف دولار في نهاية مارس الماضي، من 118.902 ألف دولار في نهاية 2021.

تراجع مصروفات الفوائد

وأضاف بنك saib، أن إيرادات الفوائد، تراجعت إلى 94.206 ألف دولار بنهاية مارس الماضي، مقارنة بـ97.566 في نهاية مارس 2021، بينما هبطت مصروفات الفوائد إلى 62.629 ألف دولار في مارس الماضي، مقارنة بالفترة المثيلة العام الماضي (الربع الأول) والتي سجلت 64.426 ألف دولار.

ارتفاع صافي الربح

وأوضح بنك الشركة المصرفية العربية الدولية saib، أن صافي الربح زاد مسجلاً 7.679 ألف دولار في نهاية مارس الماضي، مقارنة بـ5.251 ألف دولار في الفترة المثيلة من العام الماضي، كما زاد نصيب السهم من صافي أرباح الفترة مقوماً بالدولار الأمريكي، ليسجل 0.51 مقارنة بـ0.35.

ولفت بنك الشركة المصرفية العربية الدولية saib، إلى أنه سبق وأن زاد رأس مال البنك المرخص به من 200 مليون دولار أمريكي إلى 350 مليون دولار، كما زاد رأس المال المصدر للبنك من 150 مليون دولار أمريكي إلى 157.500 مليون دولار أمريكي