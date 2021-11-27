لو أنت عميل في بنك saib.. إزاي تحصل على دخل شهري يتخطى 2500 جنيه؟

حسابات التوفير وغيرها من الخدمات يمنحها بنك saib لعملائه، والتي تساعد بشكل أو بآخر في تحسين مستوى المعيشة وزيادة الدخل الشهري، ومن بين تلك الخدمات حسابات التوفير بعائد شهري ثابت يصل إلى 8.25% وبحد أدنى لفتح الحساب 5000 جنيه، والتي تمكن العميل من عائد يتخطى 2500 جنيه شهريا.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها، ترصد تفاصيل حسابات التوفير من بنك saib، وكيفية الحصول على دخل شهري يتخطى 2500 جنيه على النحو التالي:

حسابات التوفير من بنك saib

ووفقا لما يقدمه بنك saib عبر موقعه الرسمي، فإنه يمنح عملائه نوعين من حسابات التوفير العادية والإسلامية بالجنيه والدولار بدوريات صرف متنوعة «شهرية – ربع سنوية – نصف سنوية - سنوية».

كما أنه يقدم الحسابات بسعر عائد تصاعدي تنافسي وفقاً لرصيد الحسـاب ويتم احتساب العائد وفقاً لأدنى رصيد خلال الشهر.

حساب التوفير الإسلامي

الفائدة ودورية الصرف:

- شهري: يصل إلى 5.75%.

- ربع سنوي: يصل إلى 6%.

- نصف سنوي: يصل إلى 6.25%.

- سنوي: يصل إلى 6.5%.

- الحد الأدنى لفتح الحساب 5000 جنيه.

حساب التوفير العادي

الفائدة ودورية الصرف:

- شهري: من 2 إلى 8.25%.

- ربع سنوي: من 2.25 إلى 8.5%.

- نصف سنوي: يصل إلى 3.75%.

- سنوي: يصل إلى 4%.

- الحد الأدنى لفتح الحساب 5000 جنيه.

- الحد الأدنى لاحتساب العائد 10000 جنيه.

ويتم صرف العائد الشهري وفقًا للشرائح الآتية:

- من 10 آلاف حتى أقل من 25 ألف جنيه يتم صرف عائد «2%» سنوياً.

- من 25 ألف حتى أقل من 100 ألف جنيه يتم صرف عائد «3%» سنوياً.

- من 100 ألف حتى أقل من 300 ألف جنيه يتم صرف عائد «3.75%» سنوياً.

- من 300 ألف حتى 500 ألف جنيه يتم صرف عائد «6.25%» سنوياً.

- من 500 ألف حتى أقل من 2 مليون جنيه يتم صرف عائد «6.5%» سنوياً.

- من 2 مليون حتى أقل من 5 ملايين جنيه يتم صرف عائد «6.75%» سنوياً.

- من 5 ملايين حتى أقل من 10 ملايين جنيه يتم صرف عائد «7%» سنوياً.

- من 10 ملايين حتى 15 مليون جنيه يتم صرف عائد «7.25%» سنوياً.

- من 15 مليونا فما فوق يتم صرف عائد «8.25%» سنوياً.

كيفية الحصول على دخل شهري يتخطى 2500 جنيه

ففي حال الاستثمار في بنك saib بمبلغ 500 ألف جنيه، يحصل العميل على عائد شهري في حال حساب التوفير العادي ذات عائد 6.25% سنويًا على 2600 جنيه شهريًا.

أما في حال حساب التوفير الإسلامي سيحصل العميل على عائد 5.75% أي 2395 جنيهاً شهريًا.