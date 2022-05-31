«القصة القصيرة جداً في مصر».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

صدَر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، في سلسلة كتابات جديدة دراسة بعنوان «القصة القصيرة جداً في مصر» تأليف أميرة عبدالشافي.

كتاب «القصة القصيرة جداً في مصر»

تنقسم الدراسة إلى 4 فصول، يأتي أولها بعنوان «القصة القصيرة جدا.. التجنيس والمفهوم والجذور التاريخية» ويعرض قضية الأجناس الأدبية ونظرية الأنواع مع التفريق بين الجنس والنوع لغة واصطلاحاً.

والفصل الثاني «القصة القصيرة جدا في مصر.. الأصول وأنماط الإبداع والرؤى المستقبلية»، ويتناول تتبع هذا الشكل الأدبي في مصر وصولا للبدايات الأولى في كتابته حتى الشكل الحالي الذي وصل إليه.

أما الفصل الثالث فقد تناول عناصر كتابة القصة القصيرة جدا بما يؤهلها لتكون نوعا أدبيا مستقلا له سماته الخاصة.

وأخيرًا الفصل الرابع يضم مجموعة من تقنيات القصة القصيرة جداً في مصر ومايتميز به هذا النوع الأدبي في مصر، ثم قدم عرضا للتلاقي الأجناسي بين القصة القصيرة جدا ومجموعة من الأنواع الأدبية الأخرى التي تتماس معها متمثلة في الأبيجراما الشعرية، قصيدة النثر والقصة القصيرة، مع إيضاح أوجه التلاقي والاختلاف بالأمثلة التطبيقية.

هيئة الكتاب في معرض «الشارقة القرائي للطفل»

وشاركت الهيئة العامة للكتاب مؤخرا في معرض «الشارقة القرائي للطفل» في دورته الثالثة عشر والذي نظمته هيئة الشارقة للكتاب هذا العام بنحو 400 عنوان متنوع ما بين كتب للطفل والنشء.

وحسب تصريحات سابقة من الدكتور هيثم الحاج علي لـ«الوطن»، تمّ طرح كتاب مقدم يستهدف محتواه ذوي الهمم ومن يعانون من صعوبات في التعلم أو من يبدأون سنين الدراسة الأولى، إذ يقدم الكتاب المبتكر محتوى مجسم ومصوّر وملون لحيوانات وأدوات وغيرها من المفاهيم التي تعرف الطفل على الواقع المحيط والتي يقوم الطفل بجمعها وتصنيفها ووضعها في المكان المخصص لها في الصفحة المقابلة للكتاب، وبذلك يتعرف على أشكال الحيوانات وألوانها بأسمائها.