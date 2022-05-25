«رحلة إلى أعماق الكون من بدايته إلى نهايته».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة، الدكتور هيثم الحاج علي، كتاب بعنوان «الكون.. رحلة إلى أعماق الكون من بدايته إلى نهايته»، تأليف الدكتور صلاح إبراهيم حسب النبي.

كتاب «الكون رحلة إلى أعماق الكون من بدايته إلى نهايته»

يعتبر علم الكونيات من أقدم العلوم الإنسانية، ويرتبط هذا العلم ارتباطا وثيقا بعلم الفلك في، ولكنه يركز على بداية الكون وتطوره حتى الآن وما سيئول إليه في المستقبل، ويهدف الكتاب إلى التأمل فيما حولنا وتوضيح الطريقة المنهجية التي تعتمد على إعمال الفكر، حيث أن منهجية التفكير المتجرد من الأهواء هو صفة العلماء والمفكرين.

يتكون الكتاب من خمسة أجزاء وسبعة ملاحق، يأتي الجزء الأول بعنوان الكون المنظور وفي هذا الجزء يتناول المؤلف بعض الأجرام السماوية بشيء من التفصيل ويتحدث فيه عن الأرض والقمر، مجموعة الكواكب الشمسية، النجوم.

أما الجزء الثاني فيتناول أدوات دراسة الكون القياسات الكونية والإحداثيات الفضائية، والجزء الثالث يتحدث عن أعمدة الكون كالقوى الطبيعية، ويأتي الجزء الرابع بعنوان عالم الجسيمات المتناهية الصغر من خلال نظرية النموذج الأساسي، ونظرية الأوتار وعودة للجاذبية، والنظرية الشاملة، وأخيرا الجزء الخامس ويتناول هندسة الكون وتعدد الأبعاد.

وتنظم الهيئة العامة للكتاب حاليا، معرض الكتاب للجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع مركز الآداب الحرة والثقافة، في الفترة من 22 مايو إلى 26 الجاري، بمقر الجامعة بمدينة برج العرب بالإسكندرية بلازا، محطة الطاقة الشمسية بجوار مبنى الأنشطة.

إصدارات هيئة الكتاب

وأصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب مؤخرا عددا من الإصدارات من بينها كتاب للأطفال والناشئين، بعنوان «حكاية السينما من الفانوس إلى فن الجرافيك»، تأليف عبد المقصود محمد، وكتاب «فن السيرة وأثره في الرواية المصرية»، تأليف محمد السيد عيد، كتاب بعنوان «مناهج السرديات والسردية العربية»، تأليف الدكتور محمد جاسم جبارة، و«دراسات في نقد النص الدرامي الهوية - الفضاءات - التحولات»، تأليف الدكتور محمد عبد الله حسين.