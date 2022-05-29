هيئة الكتاب تصدر «مكياج» ضمن سلسلة الجوائز.. مترجم عن قصص صينية

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، في سلسلة الجوائز التي يرأس تحريرها أحمد عبد اللطيف، كتاب «مكياج» للكاتبة الصينية وي وي جيانغسو، وترجمتها عن الصينية للعربية ميرا أحمد، ويضم الكتاب أربع قصص، هي «امرأة السيد تشنغ»، و«الغريمتان»، و«العائلة»، و«مكياج».

تفصيلات دقيقة وتقلبات عاطفية

وتتميز قصص «مكياج» باستيعاب التفصيلات الدقيقة والتقلبات العاطفية العميقة، والزاخرة بالمشاعر والعلاقة بين الشخصيات التي تتخلل القصص كلها.

والمؤلفة روائية وقاصة صينية، نشرت أول أعمالها في عام 1994، ومنذ ذلك الحين تشغل مكانة مرموقة في الأدب الصيني الحديث، وصدر لها «جورج والكتاب»، و«وقت عابر»، و«تقلبات الصيف»، و«مكياج»، وتُرجمت أعمالها إلى عشر لغات أجنبية، وفازت بالعديد من الجوائز، منها جائزة «لوشون» وجائزة «النسر الأحمر».

إصدارات هيئة الكتاب

كما أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب ديوان «غرب الحب الميت»، للشاعر والكاتب أحمد سراج.

ويطرح الكتاب تساؤلات، منها لماذا لم يعُد أوديسوس إلى حبيبته المخلص بنلوب؟، وهل خان جلجامش صاحبه أنكيدو؟، ومتى ينهزم المنتصرون؟.

كما أصدرت الهيئة أيضا كتاب بعنوان «الكون رحلة إلى أعماق الكون من بدايته إلى نهايته»، من تأليف الدكتور صلاح إبراهيم حسب النبي، ويهدف الكتاب إلى التأمل فيما حولنا وتوضيح الطريقة المنهجية التي تعتمد على إعمال الفكر، حيث أن منهجية التفكير المتجرد من الأهواء هو صفة العلماء والمفكرين.

وأصدرت الهيئة كتابا آخر للأطفال والناشئين، بعنوان «حكاية السينما من الفانوس إلى فن الجرافيك»، من تأليف عبد المقصود محمد، ويتحدث المؤلف في هذا الكتاب عن تاريخ السينما منذ كانت عبارة عن صندوق مغطى بقماش أسود، إلى أن تطورت واستخدمت إمكانات الكمبيوتر والرسوم المتحركة وفن الجرافيك، حتى أصبحت واحدة من أهم وسائل الإعلام والاتصال في عالمنا المعاصر.