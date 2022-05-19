«فن السيرة وأثره في الرواية المصرية» أحدث إصدارات هيئة الكتاب

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، كتاب بعنوان «فن السيرة وأثره في الرواية المصرية» تأليف محمد السيد عيد.

وينقسم الكتاب إلى بابين يتناول الباب الأول السيرة من الناحية النظرية، ويوضح أن السيرة نشأت خلال محاولة رواة الأحاديث جمع الأحاديث التي تتناول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تطور فن كتابة السيرة بعد ذلك.

«فن السيرة وأثره في الرواية المصرية»

كما تناول المؤلف ضمن هذا الباب السيرة التاريخية، وكذلك السيرة الشعبية والسيرة الذاتية.

واختتم الباب الأول بمناقشة قضايا خلافية منها العلاقة بين السيرة والدراما، والفرق بين السيرة التاريخية أو الشعبية أو الذاتية وبين الأعمال الأدبية التي تقدم السيرة بصورة روائية.

أما الباب الثاني فيدور حول أنواع السير، بالإضافة إلى فصل خاص عن سيرة الإنسان المعاصر العادي والهامشي أيضًا، ويعد هذا النوع من السير الأدبية أبدعه الكتاب مستلهمين فن السيرة، مع مناقشة ثلاثة نماذج مختلفة لكل نوع من أنواع السير.

كما أصدرت الهيئة العامة للكتاب مؤخرا كتاب «التعليم المصري في نصف قرن.. أفكار وآراء ومقترحات مدرس تعليم أَوَّليٍّ»، إعداد وتحقيق سعد عبدالرحمن، الدكتور عماد أبوغازي، وزير الثقافة سابقًا.

وكذلك أصدرت كتاب بعنوان «مناهج السرديات والسردية العربية»، تأليف الدكتور محمد جاسم جبارة، تتناول موضوعات دراسة أصول السردية الشكلانية وعلاقتها بالأيديولوجية، السيميائيات السردية وتحليل ودراسة ثلاثة نقاد عرب درسوا ألف ليلة وليلة، تحليل مجموعة من النصوص القرآنية ونصوص من الشعر الجاهلي والنصوص من الرسائل الأدبية والفلسفية للعصر العباسي.

في سياق آخر، تستعد الهيئة العامة للكتاب لافتتاح معرض الكتاب للجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الذي تنظمه هيئة الكتاب، بالتعاون مع مركز الآداب الحرة والثقافة، في الفترة من 22 مايو إلى 26 من الشهر ذاته، وذلك بمقر الجامعة بمدينة برج العرب بالإسكندرية بلازا، محطة الطاقة الشمسية بجوار مبنى الأنشطة.