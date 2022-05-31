روسيا توقف تصدير الغاز لـ4 دول أوروبية بعد رفض تسديد سعرها بالروبل

أوقفت شركة « غازبروم» المسئولة عن تصدير الغاز الروسي إلى أووربا، ايقاف توريد الغاز لأربع دول أوروبية بعدما امتنعت عن تنفيذ القرار الروسي بتسديد مستحقات الغاز الروسي باستخدام العملة الوطنية الروبل كبديل لعملتي اليورو والدولار، بحسب ما نقلته شبكة « روسيا اليوم» الإخبارية.

الغاز الروسي لن يصدر بشكل مجاني

وقالت « غازبروم» إن الدول التي تم إيقاف توريد الغاز إليها هي دول بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يتم إيقاف تصدير الغاز الروسي إلى الدنمارك الفترة المقبلة، على خلفية التصريحات البولندية، التي تؤكد رفض الحكومة الدنماركية تسديد مستحقات الغاز الروس باستخدام الروبل، مؤكدة أن موسكو لن تصدر الغاز الروسي مجاناً.

وتقضي آلية الدفع الجديدة لمستحقات الغاز الروسي، التي أقرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خلال مرسوم رئاسي في إبريل الماضي، بأنه يجب على الشركات الأوروبية فتح حسابين مصرفيين في مصرف «غازبروم بنك» الروسي، الأول باليورو والثاني بالعملة الروسية الروبل.

وتقوم الشركات الأوروبية المستوردة للغاز، بتحويل ثمن الغاز الروسي باليورو، على أن يقوم بنك «غازبروم بنك» بتحويل اليورو في بورصة موسكو إلى الروبل الروسي ومن ثم إرسالها إلى شركة «غازبروم» المصدرة للغاز الروسي.

تسديد مستحقات الغاز الروسي بالروبل

وعمدت روسيا إلى استخدام هذه الآلية حتى تضمن حصولها على عملية أجنبية مثل اليورو ولكن من خلال حساب جديد بعيداً عن المصارف الأوروبية، وتضمن حق الغاز التي تورده إلى الخارج، وخاصة بعد قيام عدة دول أوروبية بتجميد الأصول الروسية في بلادها والتي شملت أيضاً حسابات مالية تابعة للبنك المركزي الروسي، وأعلنت روسيا من قبل أنه تم تجميد احتياطات مالية روسية بلغت 300 مليار دولار في الغرب منذ بداية العملية العسكرية في فبراير الماضي وحتى الآن.

وتعد موسكو من أبرز موردي الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت صادرات روسيا من نفطها إلى دول أوروبا 155 مليار متر مكعب في عام 2020.