«غازبروم الروسية» تعلن تعليق إمدادات الغاز إلى هولندا بسبب «الروبل»

أعلنت شركة «غازبروم الروسية» اليوم الثلاثاء، تعليق إمدادات الغاز إلى هولندا، وفق ما نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

توقف إمدادات الغاز لهولندا

وقالت الشركتان اللتان تتاجران في الغاز بهولندا في وقت سابق إن شركة «GasTerra» لن تتلقى الغاز من شركة غازبروم الروسية اعتبارًا من 31 مايو بعد رفض الموافقة على مطالب موسكو بالدفع بالروبل.

وقالت شركة «GasTerra»، التي تشتري وتتاجر في الغاز نيابة عن الحكومة الهولندية، إنها تعاقدت في مكان آخر على ملياري متر مكعب من الغاز كانت تتوقع الحصول عليها من غازبروم حتى أكتوبر المقبل.

يُشار إلى أنَّ الشركة مملوكة بنسبة 50٪ لكيانات حكومية هولندية و25٪ لكل من شل وإكسون.

وكتب وزير الطاقة الهولندي روب جيتين على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «نتفهم قرار جاستيرا بعدم الموافقة على شروط الدفع التي فرضتها غازبروم من جانب واحد، لن يكون لهذا القرار أي عواقب بالنسبة للتوصيل المادي للغاز إلى المنازل الهولندية».

رفض الدفع بالروبل

وقال بيان لشركة «GasTerra» إنَّ الشركة الهولندية قررت عدم اعتماد النظام الذي طالبت به روسيا، الذي يتضمن إنشاء حسابات يتم دفعها باليورو ثم مبادلتها بالروبل.

وقالت الشركة إنَّ مثل هذه الإجراءات قد تنتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي وقالت أيضا إن طريق الدفع يمثل الكثير من المخاطر المالية والتشغيلية.

وقال بيان صادر عن شركة «غازبروم» إنَّ تعليقها لإمدادات الغاز إلى «GasTerra» سيستمر حتى تتمّ تسوية المدفوعات تماشياً مع المخطط الذي اقترحته روسيا، وقالت الشركة إنَّها طلبت مرارًا وتكرارًا من شركة غازبروم الالتزام بطرق الدفع التعاقدية والتزامات التسليم.

وأضافت الشركة الهولندية: «ليس من الممكن القول مسبقًا ما هو تأثير إسقاط 2 مليار متر مكعب من الغاز الروسي على وضع العرض والطلب في السوق الأوروبية».

قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الاقتصادية بيتر تن بروجينكات إنًَّ هولندا لن تبدأ في خطة الغاز الطارئة لتطلب من المستخدمين الصناعيين تقليل الاستهلاك، وقال: «هذا لم يُنظر إليه بعد على أنه تهديد للإمدادات».