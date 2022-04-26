بلغاريا تلحق ببولندا.. غازبروم الروسية توقف إمدادات الغاز من الغد

أعلنت بلغاريا أن شركة غازبروم الروسية أخطرتها أنها ستوقف إمدادات الغاز اعتبارا من الأربعاء، وذلك حسبما نقلت سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

بولندا اليوم.. وبلغاريا غدا

وكانت فضائية سكاي نيوز عربية قد نشرت في وقت سابق اليوم إعلان وسائل إعلام بولندية عن توقف إمدادات الغاز الروسي إلى بولندا بشكل كامل، وذلك بعد أن رفض بيوتر نايمسكي، وزير الدولة البولندي للبنية التحتية والطاقة الاستراتيجية، دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.

إصرار على شراء الغاز بالروبل

جاء ذلك بعد أن أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما ينص على وجوب سداد الدول التي تعتبرها روسيا غير صديقة، ثمن الغاز الروسي بالعملة الوطنية الروسية، الروبل.