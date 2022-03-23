شركة «غازبروم الروسية»: سنواصل ضخ الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

قالت شركة غازبروم الروسية، اليوم الأربعاء، إنّها ستواصل ضخ الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا بكمية 106.5 ملايين متر مكعب، وفقاً لما نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

الاتفاق على توفير ممرات إنسانية للنازحين

وكانت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء أنّه تمّ الاتفاق مع الجانب الروسي على فتح 9 ممرات إنسانية أمنة لإجلاء المدنيين من الأماكن التي تشهد قصف عنيف، خاصة في منطقة لوجانسك الانفصالية بإقليم دونباس شرقي البلاد.

نزوح أكثر من 3 ملايين لاجئ

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية يومها الـ28 وسط نزوح أكثر من 3 ملايين لاجئ إلى البلدان المجاورة وفقاً لأحدث إحصائية لهيئة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مئات القتلى من النساء والأطفال بحسب ما أعلنت عنه الجهات الحكومية الأوكرانية المختصة.