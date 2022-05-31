أسماء الفائزين بالمراكز العشر الأولى في نتيجة الإعدادية بكفر الشيخ

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/ 2022 بنسبة نجاح 78.83%، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

أسماء الفائزين بالمراكز الأولى

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن أوائل الشهادة الإعدادية عددهم 10 طلاب وطالبات وهم: «جمال شلبي ت أ 279.5 درجة، إدارة سيدى سالم، أول مكرر، فاطمة محمد عبدالمنعم، المنشأة الكبرى بنات 279.5 درجة، إدارة قلين، الثاني: ياسمين محمد عبد الرازق، الشهيد محمد هاشم 279 درجة، إدارة قلين، الثاني مكرر: محمد أحمد عبدالنبي، سيدى سالم ع بنين 279 درجة، إدارة سيدى سالم، الثاني مكرر: الزهراء السيد يوسف، الشهيد أحمد الجندي 279 درجة، إدارة قلين، الثاني مكرر: سهيلة السيد عطية، الشهيد محمد هاشم 279 درجة، إدارة قلين، الثاني مكرر: مصطفى إبراهيم القصاص، الشهيد عزت القاضي 279 درجة، إدارة دسوق، الثاني مكرر: مريم سرحان الدبور الغنيمي الأعدادية 279 درجة، إدارة قلين، الثاني مكرر: رشا شاهر على المعلم إبراهيم، الإعدادية 279 درجة، إدارة شرق كفر الشيخ، الثان مكرر: عمرو محمد رزق، الشهيد أحمد هلال 279 درجة، إدارة قلين».

عدد الطلاب المتقدمين للامتحان

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 60 ألفًا و 812 طالبا، تغيب منهم 502 طالبًا، وحضر منهم الامتحانات 60 ألفًا و310 طالبًا، ونجح منهم 47 ألفًا و276 طالبًا، بنسبة 78.83%.

ووجه محافظ كفر الشيخ، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا في المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن ترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح جاءت كالتالي: «بيلا، قلين، سيدي غازي، شرق كفرالشيخ، دسوق، غرب كفر الشيخ، الحامول، الرياض، سيدي سالم، فوة، بلطيم مطوبس، برج البرلس».