محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.83%

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/ 2022 بنسبة نجاح 78.83%، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحان

وأوضح نور الدين، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 60 ألفًا و 812 طالبا، تغيب منهم 502 طالبًا، وحضر منهم الامتحانات 60 ألفًا و310 طالبًا، ونجح منهم 47 ألفًا و276طالبًا، بنسبة 78.83%

ووجه محافظ كفرالشيخ، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا في المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

ترتيب الإدارات التعليمية

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن ترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح جاءت كالتالى: «بيلا، قلين، سيدي غازي، شرق كفرالشيخ، دسوق، غرب كفرالشيخ، الحامول، الرياض، سيدي سالم، فوة، بلطيم مطوبس، برج البرلس».