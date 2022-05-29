طفل ينهي حياته داخل حضانة في كفر الشيخ.. «شنق نفسه على لعبة»

فوجئ العاملون بإحدى حضانات قرية «جماجون» بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بجثة طفل معلقة على أحد أعمدة لعبة، وقد شنق نفسة أعلاها، وحاول العاملون إنقاذة لكنه فارق الحياة.

وعلى الفور، تم إبلاغ مركز شرطة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، لينتقل اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، ومأمور مركز شرطة دسوق إلى موقع الحادث.

الانتقال لموقع الحادث ومعاينة الجثة

وبالانتقال لموقع الحادث، تبين انتحار الطفل «م»، 13 عاما، من قرية «جماجون» بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وأفادت والدته «ظ . ص»، 36 عاما، ربة منزل، أن ابنها البالغ من العمر 13 عاما، شنق نفسه، وأكدت عدم وجود مشكلات عائلية للطفل.

وأشارت إلى أُبلغت من أحد الأشخاص ويدعى «م»، 34 عاما، صاحب سوبر ماركت مجاور لمنزلهم وللحضانة التي عُثر بها على جثة ابنها، بالحادث.

نقل الجثمان لمشرحة مستشفى دسوق المركزي

ونُقلت جثة الطفل لمشرحة مستشفى دسوق المركزي، ووُضعت تحت تصرف نيابة كفر الشيخ، فيما حُرر محضر بالواقعة برقم 4533 لسنة 2022 إداري مركز شرطة دسوق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث باشرت نيابة دسوق العامة تحقيقاتها.