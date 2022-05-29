رئيس التحرير

محمود مسلم

طفل ينهي حياته داخل حضانة في كفر الشيخ.. «شنق نفسه على لعبة»

كتب:

شيماء دراز
10:57 ص | الأحد 29 مايو 2022
جثة ارشيفية

جثة ارشيفية

فوجئ العاملون بإحدى حضانات قرية «جماجون» بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بجثة طفل معلقة على أحد أعمدة لعبة، وقد شنق نفسة أعلاها، وحاول العاملون إنقاذة لكنه فارق الحياة.

وعلى الفور، تم إبلاغ مركز شرطة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، لينتقل اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، ومأمور مركز شرطة دسوق إلى موقع الحادث.

الانتقال لموقع الحادث ومعاينة الجثة

وبالانتقال لموقع الحادث، تبين انتحار الطفل «م»، 13 عاما، من قرية «جماجون» بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وأفادت والدته «ظ . ص»، 36 عاما، ربة منزل، أن ابنها البالغ من العمر 13 عاما، شنق نفسه، وأكدت عدم وجود مشكلات عائلية للطفل.

وأشارت إلى أُبلغت من أحد الأشخاص ويدعى «م»، 34 عاما، صاحب سوبر ماركت مجاور لمنزلهم وللحضانة التي عُثر بها على جثة ابنها، بالحادث.

نقل الجثمان لمشرحة مستشفى دسوق المركزي

ونُقلت جثة الطفل لمشرحة مستشفى دسوق المركزي، ووُضعت تحت تصرف نيابة كفر الشيخ، فيما حُرر محضر بالواقعة برقم 4533 لسنة 2022 إداري مركز شرطة دسوق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث باشرت نيابة دسوق العامة تحقيقاتها.

اقرأ المزيد:

حادث كفر الشيخ اليوم.. غرق مسن سقط في ترعة و4 إصابات بمشاجرة

محافظ كفر الشيخ: نحتل المركز الأول في إنتاج القمح والأرز بمصر

«حياة كريمة» تعيد قرى مطوبس في كفر الشيخ .. إنجاز 90% من محور التعليم «صور»

تعرف على موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2022

«شباب كفر الشيخ» تختتم الدورة التدريبية في علم النفس الرياضي للمدربين

ارتفاع معدلات توريد القمح في شون وصوامع كفر الشيخ لـ200 ألف طن

 وكيل «تعليم كفر الشيخ» يتفقد استراحات الدبلومات الفنية
بقلم شيماء دراز