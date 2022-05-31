السكة الحديد توضح خطوات الدخول والخروج من البوابات الإلكترونية بالمحطات

تحرص الهيئة القومية للسكك حديد مصر، على توجيه مستقلي القطارات اتباع خطوات الدخول والخروج من البوابات الإلكترونية، التي تم تركيبها في 5 محطات كمرحلة أولى وهي: «رمسيس، الجيزة، دمنهور، سيدي جابر، ومصر بالإسكندرية».

وأكدت الهيئة أن على المواطن أن ينتبه للخطوات التالية، وهي:

- الحصول على تذكرة السفر من شباك صرف التذاكر قبل دخول المسافر للمحطة.

- على المواطن وضع التذكرة بالمكان المخصص بالماكينة.

- يوجد مكان مخصص للتذاكر وآخر للكروت.

- لا تسمح الماكينة إلا بمرور فرد واحد.

- لا يمكن دخول أو خروج الركاب من الأبواب المميكنة إلا باستخدام التذكرة أو الإشتراك.

- على الركاب الدخول بعد فتح الأبواب.

- وضع التذكرة أو الكارت في المكان المخصص بالماكينة.

- وقوف الركاب قبل حدود الماكينة حتى تفتح أبوابها.

- على المواطن التوجه إلى الرصيف حتى استقلال القطار.

- الاحتفاظ بتذكرة السفر حتى محطة الوصول.

- تستخدم التذكرة مرة واحدة فقط للدخول والخروج يوم السفر.

جولة تفقدية لوزير النقل بمحطة قطارات رمسيس

وتفقد من قبل الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات سير عملية التشغيل التجريبي للبوابات الإلكترونية الخاصة بدخول وخروج الركاب بمحطة رمسيس، واطلاعه على طرق الحجز الجديدة والتكامل بينها وبين منظومة الحجز القديمة، موجهًا بضرورة تعديل عدد من الاتجاهات الخاصة بالبوابات الإلكترونية لتسمح بمرور أكبر عدد من المسافرين، خاصةً بالتزامن مع وصول القطارات لمنع التكدس والزحام داخل مختلف المحطات.

البوابات الإلكترونية هدفها القضاء على المتهربين والباعة الجائلين

وأضاف المصدر من السكة الحديد من قبل لـ«الوطن»، أن الهدف من تركيب البوابات الإلكترونية هو القضاء على ظاهرة المتهربين من تذاكر القطارات، وأيضًا للحد من ظاهرة التسول والباعة الجائلين الذين يعكرون راحة المواطنين الذين يستقلون القطارات، ولتقليل أعداد المواطنين الذين ينتظرون أقاربهم وأصدقاءهم على أرصفة المحطات لمنع التكدس والزحام.