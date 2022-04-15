مصدر: لا تأثير على أسعار النقل والمواصلات لثبات أسعار السولار

أعلنت لجنة تسعير الوقود تحريك أسعار البنزين اليوم بقيمة 25 قرشا، وهو ما جعل الكثيريين يتساءلون عن حقيقة رفع أسعار تذاكر النقل العام بعد زيادة البنزين، وهو ما نفاه مصدر بوزارة البترول، مشيرا إلى عدم وجود زيادة في أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام أو وسائل النقل بعد تحريك سعر البنزين، اليوم، وسعر تذكرة أتوبيس النقل العام كما هي دون تعديل، موضحا أنّ الزيادة في سعر البنزين، بينما أتوبيسات النقل العام تعمل بالسولار.

تذاكر النقل العام ثابتة

وأضاف المصدر في لـ«الوطن»، أنّ تذاكر النقل العام ثابتة، حيث لا توجد أي زيادة في أسعار السولار، موضحا أن أتوبيسات هيئة النقل العام تعمل بالسولار، وجارٍ خلال الفترة المقبلة تنفيذ خطة تحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار من أجل الحفاظ على البيئة وترشيد الاستهلاك.

وأوضح أنه لن يكون هناك زيادة تعريفة ركوب سيارات النقل الجماعي والسرفيس، وانتظام العمل بكل الخطوط بنفس الأسعار، لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، وجاءت أسعار البنزين بعد تحريكها كالآتي: 7.50 جنيه للتر البنزين 80، و8.75 جنيه للتر البنزين 92، و9.75 جنيه للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تحريك سعر بيع المازوت للمستودعات ليصل إلى 4600 جنيه للطن، وتثبيته للصناعات الغذائية ولشركات إنتاج الكهرباء، وذلك للربع الرابع من العام المالي 2021-2022.