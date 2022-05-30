السكة الحديد: لن نخفف إجراءات الوقاية من كورونا داخل المحطات وعربات القطارات

أكدت هيئة السكة الحديد، أن حركة مسير القطارات على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري منتظمة دون حدوث أى معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل منذ صباح اليوم، مشيرة إلى أن القطارات العاملة تقل ما يقرب من 1.1 مليون راكب يوميا، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

وقال مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، إن الهيئة لن ولم تخفف من إجراءاتها ضد فيروس كورونا، داخل المحطات وعربات القطارات في الوقت الحالى، لافتا إلى أن الهيئة مستمرة في تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من كورونا، من خلال تعقيم المحطات كل ساعتين، وتطهير القطارات وتعقيمها قبل وبعد انتهاء ساعات التشغيل، علاوة على ألزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية للحد من كورونا.

السكة الحديد: لم نرصد أى حالات كورونا بين الركاب

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن السكة الحديد لم ترصد ظهور أى حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين الركاب منذ ظهور الجائحة في 2020، مؤكدا أن جميع القطارات يتم تعقيمها قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونوه المصدر إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لتحديث وتطوير منظومتها الأساسية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بآخرى حديثة وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، لتقليل حوادث القطارات والقضاء نهائيا على التأخيرات.

لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات في الوقت الحالى

وأشار المصدر، إلى أنه لا توجد أى زيادة في أسعار تذاكر القطارات في الوقت الحالى، موضحا أن أسعار التذاكر كما هى ولن تشهد أى تحريك، مؤكدا أن جميع القطارات العاملة على قضبان السكة الحديد جديدة وآخرى محدثة ولا يوجد أى قطار قديم يعمل على القضبان، لتقديم خدمات مميزة لجموع الركاب.