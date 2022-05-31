فضل شهر ذي القعدة.. من الأشهر الحرم واعتمر فيه النبي 4 مرات

شهدت الساعات القليلة الماضية تساؤلات عديدة حول فضل شهر ذي القعدة، عبر محركات البحث المختلفة، جاء ذلك بالتزامن مع اعلان دار الإفتاء المصرية، أن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر شوال، وغدا الأربعاء هو غرة شهر ذي القعدة، ولهذا الشهر خصوصية لدى المسلمين حيث أنه أحد الأشهر الحرم الأربعة، التي تحدث عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف، والتي منها 3 شهور متتالية تبدأ بشهر ذي القعدة ثم ذي الحجة وتنتهي بمحرم، أما الشهر الرابع فهو شهر رجب.

فضل شهر ذي القعدة

وعن فضل شهر ذي القعدة، فقد ذكر النبي في حديث شريف، فقَالَ -صلى الله عليه وسلم- عندما كان في حجة الوداع: “إن الزَّمَان قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو القَعْدَةِ وَذُو الحِجَّةِ وَالمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ، الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ” (رواه البخاري ومسلم) ، فهم ثلاثه متتاليات وهم ذو القعدة وذو الحجه وشهر الله المحرم والشهر الفرد هو شهر رجب .

النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات، جميعهم في شهر ذي القعدة، قَالَتْ السيدة عائشة رضي الله عنها: “لَمْ يَعْتَمِرْ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم إِلَّا فِي ذِي الْقَعْدَةِ” (رواه ابن ماجه بسند صحيح)، وهو مايؤكد فضل ذي القعدة.

وقَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْبَعَ عُمَرٍ، كُلَّهُنَّ فِي ذِي القَعْدَةِ، إِلَّا الَّتِي كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهِ: عُمْرَةً مِنَ الحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ العَامِ المُقْبِلِ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الجِعرَانَةِ، حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ». "متفق عليه".

شهر ذي القعدة 2022

ومن فضل شهر ذي القعدة، أنه يستحب الصيام فيه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أجد قوة وإني أحب أن تزيدني فقال له: "فمن الحُرُم وأفطر" وفي رواية: "صم الحُرم وأفطر وفي رواية قال: "صم الأشهر الحرم".

ويعد شهر ذو القعدة، أحد الأشهر الحرم ومن الشهور التي اختصها الله سبحانه وتعالى دون شهور السنة، حيث أن سبحانه وتعالى امر بتعظيم حرمتها ونهى عن الظلم فيها، وعلى المسلم تجنب الوقوع في الآثام في الأشهر الحرم، لأن الآثام تضاعفت فيها لحرمتها، مثل مضاعفتها إذا ارتُكبت في البلد الحرام مكة.