إعدام طني أغذية فاسدة وغلق 16 منشأة مخالفة في الشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بالقنايات، وأولاد صقر، حملات مكثفة للمرور علي المنشآت الغذائية والأسواق بهذه المراكز والمدن.

تكثيف المرور على المنشآت

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المكثف علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

ضبط 16 منشأة غذائية تعمل دون ترخيص

أسفرت جهود هذه الحملات عن ضبط 16 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، منها 7 منشآت بالقنايات، وعدد 9 منشآت في أولاد صقر، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام طن و825 كجم مخللات وجبن وأسماك ولحوم مجمدة وهوالك دجاج وأغذية مختلفة وعصائر وألبان وزيوت، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 33 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 52 محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بتلك الإدارات.

وأكد الدكتور هشام مسعود استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.