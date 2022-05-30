محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الدبلومات ومجمع الخدمات والإسعاف

زار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مركز ومدينة الحسينية لمتابعة أعمال مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري، برفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وكباري وغاز طبيعي وإقامة منشآت تعليمية وشبابية وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وكذلك متابعة سير إنتظام امتحانات الدبلومات الفنية، والتي انطلقت يوم السبت الموافق 28 مايو 2022 وتستمر حتى الخميس الموافق 9 يونيو 2022 .

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية التجارية

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية التجارية للعام الدراسي 2021/2022 م، بمدرسة الشهيد أحمد إسماعيل علي عبد العزيز الابتدائية بالإخيوة التابعة لإدارة الحسينية التعليمية بعد تطويرها ودخولها الخدمة الفعلية ضمن مبادرة حياة كريمة حيث تضم 12 لجنة إمتحانيه تستوعب 205 طالب وطالبة، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات والالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة الفيروسات والأوبئة حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب ورؤساء اللجان والملاحظين والعمال وجميع المشاركين في امتحانات هذا العام.

تزويد اللجان بوسائل الإضاءة والتهوية

إطمأن المحافظ من الطلاب على مستوى الامتحان وما إذا كانت لديهم أي شكاوى أثناء أدائهم الامتحان، مؤكدًا أنه تم تزويد اللجان بوسائل الإضاءة والتهوية اللازمين، وتهيئه الجو المناسب للطلاب لآداء الامتحانات في سهولة ويسر.

انتقل محافظ الشرقية لتفقد مجمع خدمات قرية الإخيوة والمُقام ضمن مبادرة حياه كريمة ويضم «مركز تكنولوجي – سجل مدني – شهر عقاري – مكتب تموين – مكتب بريد – الوحدة المحلية – مجلس محلي»، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء الوحدة المحلية وخاصة كبار السن وتوفيرًا للوقت والجهد.

نقطة إسعاف الإخيوة والتي ستعمل بقوة سيارة إسعاف

كما حرص المحافظ علي تفقد نقطة إسعاف الإخيوة والتي ستعمل بقوة سيارة إسعاف واحدة لتلبية احتياجات أهالي القرية من هذا المرفق الحيوي بنقل الحالات المصابة والمرضية إلى أقرب مستشفى في أسرع وقت.

توجه محافظ الشرقية لتفقد وحدة طب الأسرة بالإخيوة بعد الانتهاء من أعمال تطويرها ورفع كفاءتها للارتقاء بالخدمات الصحية العلاجية المقدمة لأبناء القرية والقرى المجارة لها.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز شباب قرية الإخيوة بعد الإنتهاء من أعمال الصيانة اللازمة للمبني الإداري وملعب كرة القدم واستكمال بناء السور حول مركز الشباب.

اختتم محافظ الشرقية جولته بقرية الإخيوة بمتابعة أعمال رصف ورفع كفاءة طريق سعود / المناجاة الصغري / الاخيوة بطول 16 م وعرض 7 م، حيث بلغت نسبة التنفيذ 40 %، مشددًا على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال طبقا للجدول الزمني المحدد لتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة والمهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية وممثلين عن الشعبة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من أعضاء مجلس النواب.