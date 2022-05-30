«الشرقية للدخان» توافق على إنتاج كمية جديدة من سجائر «فيليب موريس»

وافقت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، على تصنيع كمية من منتجات شركة «فيليب موريس» التبغية، من السجائر دون أن تحدد الشركة تلك الكمية، في وقتٍ تنتج فيه الشركة الأمريكية أصناف: «مارلبورو، ميريت، وإل إم».

«إيسترن كومباني» تساهم في رأسمال الشركة المتحدة للتبغ

وبحسب ملخص قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، المنعقدة في 26 مايو الجاري، والمُرسل ببيان إفصاح إلى البورصة المصرية، فإن الجمعية العامة العادية وافقت على مساهمة الشركة في رأسمال الشركة المتحدة للتبغ البالغ 100 مليون جنيه عن طريق الاستحواذ.

إيجار قطعة أرض ومباني مخصصة لإنتاج منتجات فيليب موريس

تضمنت القرارات، الموافقة على عقد إيجار قطعة أرض ومباني مخصصة لإنتاج منتجات فيليب موريس مع الشركة المتحدة للتبغ، والموافقة على عقد إيجار لخطوط الإنتاج المستغلة في إنتاج منتجات فيليب موريس مع وعد بالبيع مع الشركة المتحدة للتبغ، إلى جانب الموافقة على تعديل رقم لاتفاق المؤسسين للشركة المتحدة للتبغ تمهيداً لمساهمة الشرقية للدخان بنسبة 24% في رأسمال الشركة المتحدة للتبغ.

وشملت القرارات، الموافقة على عقد الطباعة مع الشركة المتحدة للتبغ، والموافقة على الاتفاقية الرئيسية لتنظيم العلاقات بين الشركة المتحدة للتبغ والشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني».

يذكر أنه في مطلع أبريل الماضي، انتهت المهلة الخاصة بالإعلان عن النتيجة النهائية الخاصة بمزايدة رخصة السجائر الجديدة، بشكل رسمي، حيث أعلنت عنها سابقا هيئة التنمية الصناعية، وحددت كراسة الشروط التي تم بموجبها طرح الرخصة، وبموجبها ستتشارك كل من الشرقية للدخان في رأسمال الشركة الجديدة التي ستستحوذ على الرخصة.