محافظ الشرقية: تنفيذ 17 ألف مشروع للشباب بتكلفة 3 مليارات جنيه

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج «مشروعك» وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر.

زيادة إنجازات برنامج «مشروعك»

وأشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج «مشروعك» مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، مشيرًا إلى أهمية برنامج «مشروعك» في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وقد أعلن محافظ الشرقية عن تنفيذ 17 ألفا و480 مشروعًا ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، بتكلفة 2 مليار و822 مليون وألف جنيه، لتوفر 52 ألفًا و476 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

أهم المشروعات

وأوضح العربي الشبراوي مدير «مشروعك» بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع «تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا.. وغيرها».

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2460 مشروعا بقيمة 344 مليون و690 ألف و728 جنيها، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 790 مشروعا بقيمة 311 مليون و549 ألف و250 جنيها، ويليه في المركز الثالث مركز أولاد صقر بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 1288 مشروعًا بقيمة 303 ملايين و882 ألف جنيه و900 جنيه.

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.