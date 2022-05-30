محافظ الشرقية يُشدد على سرعة الانتهاء من أعمال الإنشاء بمجلس الحسينية

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال الإنشاء الجارية لمبني مجلس المدينة الجديد لتحسين بيئة العمل بما ينعكس على الإرتقاء بمستوي أداء العاملين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

مبني مجلس المدينة الجديد مُقام على مساحة 840 مترا

استمع المحافظ لشرح تفصيلي من المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية عن مكونات المشروع، وتمت الإشارة الي أن مبني مجلس المدينة الجديد مُقام على مساحة 840 م ومكون من 5 طوابق وبتكلفة مالية 8 مليون و795 ألف جنية بمعرفة مديرية الإسكان بالشرقية حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية 40 % وجاري تكثيف ورديات العمل لسرعة الانتهاء من كافة الاعمال ودخوله الخدمة الفعلية طبقا للجدول الزمني المحدد.

إنشاء سوق حضاري يستوعب جميع الأنشطة التجارية

انتقل محافظ الشرقية لتفقد قطعة أرض على مساحة 1600 بمدينة الحسينية تابعة لهيئة الآثار حيث تشهد أعمال تنقيب وذلك تمهيداً لإنشاء سوق حضاري عليها يستوعب جميع الأنشطة التجارية (خضار- فاكهة - أسماك - حبوب -عطارة) لممارسة الباعة نشاطهم التجاري بطريقة حضارية لائقة تُساهم في القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والافتراش في الشوارع الرئيسية والميادين العامة مما يشوه الشكل الجمالي والحضاري للمدينة.

اختتم محافظ جولته بمدينة الحسينية بتفقد مستشفى الحسينية المركزي لمتابعة سير إنتظام العمل بها والتأكد من التزام الأطباء وطاقم التمريض بمواعيد العمل المحددة وكذلك الإطمئنان على توافر المستلزمات الطبية وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة للمرضى وللمترددين على المستشفى.

تفقد المحافظ أقسام الإستقبال والعناية المركزة والحضانات، مشدداً على ضرورة إجراء أعمال الصيانة الدورية للأجهزة والمعدات الطبية أولاً بأول والتقى المحافظ بعدد من المرضى والمترددين على المستشفى للوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، مؤكداً علي حسن استقبال المرضي وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لهم.

وفي نهاية الزيارة التفقدية لمشروعات حياة كريمة بمركز الحسينية قدم أعضاء مجلس النواب عن قطاع الشمال بمحافظة الشرقية قدموا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنفيذه تلك المبادرة العبقرية التي غيرت وجه الحياة علي أرض محافظة الشرقية بمركز ومدينة الحسينية والقري التابعة لها وتنفيذ مشروعات متكاملة في جميع القطاعات انتظهرها المواطنون كثيرا وحرموا منها لسنوات طوال.

كما قدم أعضاء مجلس النواب الشكر لمحافظ الشرقية لمتابعته الدؤوبة لمشروعات حياة كريمة بمركز الحسينية والتي أدت إلى سرعة إنجاز تنفيذ المشروعات وخروجها للنور في فترة وجيزة وأعربوا عن سعادتهم لحرص المحافظ على مرافقتهم له أثناء تفقده لمشروعات حياة كريمة مما يدلل على التعاون والتكامل بين القيادات التنفيذية بالمحافظة ونواب البرلمان.

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة والمهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية وعدد من أعضاء مجلس النواب.