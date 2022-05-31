ضبط «مستريح» جديد استولى على 6 ملايين جنيه في سوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد، برئاسة العميد صلاح أبو سحلي مدير الفرع بسوهاج، من ضبط صاحب ومدير شركة للمقاولات والاستثمار ومقيم دائرة مركز دار السلام جنوب شرق المحافظة، لممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم، وتحقيق الثراء السريع، والنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية دون ردها إلى أصحابها، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

6 أشخاص يقدمون بلاغات في «المستريح» الجديد

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخليه مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من فرع الأموال العامة بجنوب الصعيد، يفيد بورود بلاغًا من عدد 6 أشخاص مقيمين بدائرة مركز دار السلام، حنوب شرق محافظة سوهاج، بقيام المدعو صاحب شركة مقاولات، بتلقي المبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها بالمخالفة الأحكام القانون رقم 146 لسنه 1988 ميلادية.

المتهم حصل على أكثر من 6 ملايين جنيه

كما أكدت التحريات الأولية صحة المعلومات، وأن المتهم، يقيم بدار السلام جنوب شرق سوهاج، حصل على مبالغ ماليه كبيرة وصلت لأكثر من 6 ملايين جنيه، مقابل أرباح شهرية 40% من قيمة رأس المال بالمخالفة لأحكام القانون الاجراءات واستئذان النيابه العامة، تم ضبط المتهم وبالعرض على جهات التحقيق أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.