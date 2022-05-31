مصرع طفل إثر حادث تصادم باخميم

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج • وجود حادث تصادم ومتوفي بالطريق الزراعي دائرة مركز أخميم 0• تبين أنه أثناء سير السيارة ربع نقل قيادة المدعو / أشرف ف ا - سن 44 سائق - ويقيم دائرة قسم أول سوهاج أختلت عجلة القياده بيده وإصطدم بالمدعو / يوسف ا ا ف - سن 12 طالب ويقيم دائرة المركز حال عبورة الطريق مما أدي لوفاته 0• أفاد والد المتوفي المدعو / إدريس ا ف - سن 55 موظف - ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم 0 • أفاد قائد السيارة بأنه أثناء سيره فوجئ بالمذكور يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته 0 • بتوقيع الكشف الطبي علي الجثه بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة " نزيف بالمخ أدي إلي هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية " ولا توجد شبهة جنائية 0