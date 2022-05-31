فريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يزور سوهاج لتفقد مشروعات مياه

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، صباح اليوم، اجتماعا ضم المهندس عاطف عزت، رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وصفاء داود مساعد رئيس فريق برنامج دعم قطاع المياه وعلياء محمود مسئول الاتصال بالوكالة الأمريكية ومسئولي المكتب الاستشاري «تترا تك»، واستشاري مشروع صرف صحي قرية الشوكا بمركز طما والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، إن الاجتماع تناول أهم مخرجات مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه والتي تتمثل في رفع كفاءة التشغيل والصيانة وزيادة نسبة تغطية التكاليف وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على أصول الشركة واستدامتها، بالاضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي لمشروع صرف صحي الشوكا ومدى الالتزام بالجدول الزمني المخطط للمشروع والذي من المقرر الانتهاء منه في سبتمبر من العام الجاري ودخوله الخدمة وتحقيق رضا المواطنين.

رئيس مياه سوهاج: مشروع صرف صحى الشوكا بمركز طما جارى تنفيذه بتكلفة 4 ملايين ونصف مليون دولار

وأكد رئيس مياه سوهاج أن مشروع صرف صحي الشوكا بمركز طما جاري تنفيذه بتكلفة تبلغ 4 ملايين ونصف مليون دولار ويضم محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 20 لترا لكل ثانية وخط انحدار بطول 140 كيلو متر وعدد 2000 وصلة منزلية تخدم 15 ألف نسمة.

الوفد الأمريكي يتفقد مقر محطة رفع الصرف الصحى بالشوكا

يذكر أنه عقب الإجتماع تفقد الوفد مقر محطة رفع الصرف الصحى الشوكا للتأكد من الالتزام بالتنفيذ طبقا للمواصفات القياسية كما تم زيارة مشروع صرف صحي السلامون والذي تم تنفيذه بتحويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال الأعوام الماضية وذلك للتأكد من تطبيق المعايير القياسية في التشغيل والصيانة.