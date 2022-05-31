تفاصيل مقتل سجين على يد آخر بغرفة حجز في سوهاج: اختلفا على مكان النوم

أنهى مسجون حياة زميله بداخل حجرة الحبس بمركز شرطة ساقلتة بمحافظة سوهاج لخلاف حول مكان النوم.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساقلتة، يفيد بقيام مسجون احتياطي بقتل اخر داخل حجرة الحجز بمركز شرطة ساقتلة، وعلى الفور انتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد أحمد على رئيس فرع الأمن العام لمركز شرطة ساقتلة.

الانتقال لمركز شرطة ساقتلة والمعاينة

وتبين من المعاينة والفحص للجهات الأمنية، نشوب مشاجرة داخل غرفة حبس مركز شرطة ساقتلة بمحافظة سوهاج، بين عامل من قرية الجلوية بمركز ساقتلة مقيم بدائرة المركز محبوس على ذمة قضية حيازة سلاح بدون ترخيص، وآخر من دائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج محبوس في قضية مماثلة، وذلك لحدوث خلافات بينهما على مكان النوم داخل غرفة الحبس.

تفاصيل الواقعة وفقا للتحريات

وقد أشارت التحريات إلى قيام الأول بكسر جزء صغير من الحلق الخشبى لباب حمام غرفة الحبس، فوجد في يده خشبة مدببة طعن بها الثاني في رقبته فأصابه بجرح طعني نافذ أودي بحياته، وقد تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ساقتلة المركزي.

تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المتهم

وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق التي قامت بمعاينة الجثة، وأمرت بتشريحها لبيان سبب الوفاة والتحفظ عل المتهم مع سرعة عمل تحريات المباحث حول الواقعة.

التحريات المبدئية

وأكدت التحريات أن المتهم محبوس احتياطيا في قضية سلاح، تشاجر مع آخر محبوس في قضية مماثلة لخلاف على مكان النوم بغرفة الحبس بمركز شرطة ساقتلة، ليتعدى المتهم على الضحية بخشبة مدببة طعنة بها في رقبته فأصابه بجرح طعنى نافذ أودي بحياته.