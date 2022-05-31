أحمد التلاوي: «مصر تستطيع» فرصة لنقل خبراتنا والاستثمار في الوطن

كشف المهندس أحمد على التلاوي، أستاذ مساعد بكلية الهندسة، قسم الهندسة الكهربائية، ومدير معمل شركات الكهرباء الذكية، بجامعة نيويورك، أنه يشارك في النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، وتحديدا جلسة تحت عنوان «مستقبل صناعة المركبات ووسائل النقل»، وهى إحدى أهم جلسات هذه النسخة من المؤتمر.

وأضاف في حواره لـ«الوطن»، أن سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع» لها مردود وتأثير كبير في نفوس المصريين بالخارج، الذين وجدوا الفرصة للاستثمار في بلدهم الأم، والسعي وراء تحقيق كل ما هو جديد من خلال عرض تجاربهم في الخارج، فإلى نص الحوار:

*هل هذه هى المرة الأولى التي تشارك فيها بسلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»؟

* هذه هى المشاركة الأولى لي، ضمن سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، التى تطلقها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

* ماذا عن حضورك هذه النسخة من المؤتمر؟

* سعيد جدا بحضوري هذه النسخة تحديدا من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، وذلك لكونها تعتمد فى الأساس على دعم الاستراتيجية التى تتبناها الدولة المصرية، وهي توطين الصناعة.

ماذا عن الموضوعات التى ستتناولها الجلسات المختلفة ضمن هذه النسخة من المؤتمر؟

من خلال أجندة جلسات نسخة مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، أرى أن جميع الموضوعات أو نسبة كبيرة منها تدور حول مجال الصناعات المختلفة، أي الصناعة وعلاقتها بالعديد من القطاعات والمجالات المختلفة.

*ما هي الجلسة التي ستشارك بها خلال هذه النسخة؟

أشارك في نسخة مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، وتحديدا في اليوم الأول من انطلاق فعاليات المؤتمر، من خلال جلسة تحت عنوان «مستقبل صناعة المركبات ووسائل النقل».

*حدثنا عن المحور الذي ستتناوله خلال الجلسة؟

الجلسة ستقوم على مناقشة محور استخدام التكنولوجيا في تطوير وصناعة المركبات ووسائل النقل، وكيفية تقليل الانبعاثات الناتجة عن محركات النقل، في إطار استراتيجية الدولة المصرية نحو تطوير وسائل النقل بشكل عام، ومن أهم أهداف هذه الاستراتيجية، هي كهربة السيارات، للاستدامة ومواجهة التغير المناخي.

* برأيك ما هي أبرز توصيات نسخة مؤتمر«مصر تستطيع بالصناعة»؟

كل جلسة لها محور خاص بها، ومن ثم توصيات لتحقيقها على أرض الواقع، والنقل بشكل عام من أكثر العوامل التي تساعد على انتشار الانبعاثات الكربونية، ومن ثم تأثيرها على المناخ، لذا من أهم التوصيات التي سيتم الأخذ بها في نهاية المؤتمر، هي كيفية تحويل هذه الانبعاثات الضارة إلى انبعاثات صديقة للبيئة.

*كيف ترى تنظيم وزارة الهجرة لسلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع بالصناعة»؟

سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، على مر السنوات الخمس الماضية، لها مردود كبير في نفوس المصريين بالخارج، الذين وجدوا الفرصة للاستثمار في بلدهم الأم، والسعي وراء تحقيق كل ما درسوه في الخارج، بالإضافة إلى فتح الحوار والمناقشة التي تتيحها الجلسات التي تساهم بشكل كبير في نقل وتبادل الخبرات بين الخبراء المصريين بالخارج وبالداخل.