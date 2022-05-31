تريلر فيلم «Laal Singh Chaddha» لـ عامر خان يتخطى 40 مليون مشاهدة في يومين

يستعد النجم الهندي عامر خان الأيام المقبلة لطرح فيلمه الجديد Laal Singh Chaddha في دور العرض السينمائية يوم 11 أغسطس المقبل، والذي تشاركه في بطولته النجمة كارينا كابور.

وكانت الشركة المنتجة طرحت التريلر الدعائي الرسمي للفيلم يوم الأحد الماضي عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ومنذ طرحه حقق الإعلان التشويقي للفيلم نجاحا كبيرا، إذ أنَّه تخطى 40 مليون مشاهدة خلال يومين فقط من «اليوتيوب».

أبطال فيلم Laal Singh Chaddha

فيلم Laal Singh Chaddha هو النسخة الهندية من الفيلم الأمريكي «فوريست غامب» للفنان العالمي توم هانكس، والذي يؤخذ عن رواية للكاتب ونستون جروم تحمل نفس الاسم، والفيلم يشارك في بطولته بجوار عامر خان، وكارينا كابور كل من: منى سينج، وشيتانيا أكينيني، ومن إخراج أدفيت تشاندان.

أحداث فيلم عامر خان

شهد الإعلان التشويقي للفيلم ظهور عامر خان بشخصية «لال» وهو رجل بسيط لديه إعاقة جسدية تتطلب دعامات، ولكنه يظهر بعد ذلك كعداء وهو يجري، ثم انضمامه إلى الجيش الهندي، وارتباطه عاطفيًا بكارينا كابور التي ترفض ارتباطهما، بالإضافة إلى عرض أجزاء من تاريخ الهند.

كارينا كابور عن مشاركتها في الفيلم: سأظل أفتخر به

وكانت الفنانة كارينا كابور أعربت عن سعادتها بالمشاركة في هذا الفيلم، حيث نشرت الفيديو الدعائي للفيلم عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انتستجرام» وعلقت عليه قائلة: «جائحة، مرتين حجر صحي، وطفل، واحد من الأفلام الخاصة بالنسبالي، وكمان لأن طفلي كان جزء كبير منه وهو في بطني، بشكرك يا أدفيت على وجودنا أنا وعامر في الفيلم، وسيظل شئ أفتخر بيها دومًا».