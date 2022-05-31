بنك ناصر: قرض مستورة يعكس توجه الدولة العام لخدمة المرأة المعيلة

قال أحمد رويش، المشرف على قطاع الإئتمان وقروض مستورة ببنك ناصر الاجتماعي، إن قرض مستورة بالنسبة لوزارة التضامن وبنك ناصر الاجتماعي، تعد توجها عاما لخدمة المرأة وليس مجرد قرض تمويلي، وهو قرض متناهي الصغر والحد الأقصى له كان 30 ألف جنيه، وتم رفعه لـ50 ألف جنيه ومد فترة السداد من سنتين إلى 3 سنوات، كنوع من التسهيل والتيسير وضم مشروعات أكثر للتمويل، وهو قرض متناهي الصغر للمرأة المصرية القادرة على العمل.

الإجراءات الخاصة بقرض مستورة هي إجراءات ميسرة

وأضاف المشرف على قطاع الإئتمان وقروض مستورة ببنك ناصر الاجتماعي خلال حواره مع الإعلامية أسماء يوسف والإعلامية آية جمال الدين، على شاشة «dmc»، أن فائدة القرض 0%، فهو قرض بدون فوائد، ولكنه بمصروفات إدارية فقط، فهو تمويل اجتماعي دون عائد، حيث يأخذ البنك تمويل من صندوق تحيا مصر 250 مليون جنيه يتم استثمارها في التمويلات الممنوحة ويتم خصم 7% مصروفات إدارية، موضحا أن الاجراءات الخاصة بقرض مستورة هي إجراءات ميسرة بخلاف التمويلات العادية للمشروعات.

القرض متاح للمرأة المتزوجة التي تساعد في تكاليف ومصاريف الأسرة

وتابع المشرف على قطاع الإئتمان وقروض مستورة ببنك ناصر الاجتماعي أن أي سيدة لديها فكرة مشروع سواء كانت سيدة مطلقة أو ليس لها دخل وتريد أن تحسن دخلها وتريد تنمية موارد أسرتها من الممكن حصولها على القرض، موضحا أن القرض متاح للمرأة المتزوجة أو المعيلة أو التي تساعد في تكاليف ومصاريف الأسرة، فأي مرأة تستطيع التقدم لأي فرع من فروع بنك ناصر الاجتماعي على مستوى الجمهورية بالفكرة التي لديها، ويتم تمويل المشروع بصورة عينية حيث يتم صرف مستلزمات المشرعات بصورة عينية ويتم المتابعة معها وتقديم حزمة من الخدمات غير المالية وليس فقط التمويل.